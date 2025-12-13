新聞透視》茶敘偷渡院際協調 韓不埋單

今年2月賴清德總統就以茶敘之名邀立法院長韓國瑜，韓當時以反映民意為由參加。但此次賴先與綠委便當會認定行政院對立院三讀法案「不副署、不執行都合憲」，再邀請與特定法案相關的三院院長「茶敘」，並限縮主題，目的很明顯。然而《憲法》第44條中的34個字並沒有「茶敘」兩個字，因此茶敘就只是喝茶，賴清德卻想二次偷渡「院際協調」，韓國瑜不參加也是剛好而已。

中華民國《憲法》第44條明訂，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」。而就算歷任總統「堂堂正正」召集「院際協調」，立法院長有正當理由婉拒的前例比比皆是。

廣告 廣告

今年2月10日，總統府以茶敘之名邀請五院正副院長交換國政意見，當時韓國瑜就表示，解決當前困局宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院係屬合議制機關，院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。沒想到總統府會後卻對外宣稱，這是依照憲法第44條召集五院，以茶敘偷渡「院際協調」。

立法院是合議制機構，院長更是由113席立委選出，根據《立法院組織法》規定，立法院長是院會及全院委員會議主席，可主動召集或由各黨團請求院長召開協商，各委員會審查議案遇有爭議時，主席得裁決進行協商。

韓國瑜深知立法院長的職責是召集開會、協商，且「保持中立」，因此斷不可能在沒有獲得各黨團同意下，就逕自代表113位立委去出席一個「偽茶敘」。

如果賴清德真有心要解決院際紛爭，就不要再自創名詞，應光明正大喊出要召集「院際協商」，並尊重立法院是合議制機構，立法院長需獲得授權才可參加的前提，而不是若有似無的放箭，情勒式要立法院長參加，營造和樂融融的假象，行分化在野的目的。