新聞透視》藍營接班危機 強棒難覓內鬥頻

民進黨加快縣市長提名腳步，剛選完黨主席沒多久的國民黨，也面臨短期內要做出提名布局成績的壓力。圖為民進黨召開2026台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會。（本報資料照片）

國民黨即便過去兩次地方選舉都取得大勝，這次不少縣市卻面臨交接困境，有些選區找不出強棒，有些選區強強相爭互不退讓，國民黨中央應即時介入複雜選區，律定規則，而非放任地方自行競爭，最終淪落成要收拾殘局，提名前就消耗完，如何拚大選？

民進黨加快提名腳步，剛選完黨主席沒多久的國民黨，也面臨短期內要做出提名布局成績的壓力。儘管國民黨主席鄭麗文馬不停蹄拜訪各縣市，黨中央組發會也積極徵詢各縣市黨部意見，且已經在常會上通過提名辦法，外界仍認為布局速度還是不夠快。

尤其是原藍營執政縣市，卻面臨接班困境的選區，或許比連任選區還必須提早介入布局。連任縣市沒太大爭議，要第一波或最後一波提名其實差別不大，然而有些縣市發生找無強棒、強強相爭的態勢恐須及早拆解炸彈。

比如新竹縣陳見賢、徐欣瑩、林思銘強強相爭，協調不成恐有人脫黨參選；本被視為無懸念接班台中市長的江啟臣，資深立委楊瓊瓔卻跳出來宣布參選。這種競爭激烈的選區，短期內很難產生人選，但至少規則要先律定清楚，有意爭取者才知道如何、何時準備初選，否則放任地方互相競爭，一旦資源投入下去，時間一拖久，可能有人就不願退，形成僵局。

至於有些雖有人表態，卻難謂強棒的選區，國民黨也應該提早準備，不管最後決定空降大咖又或是栽培在地新秀，被提名人都需要時間準備，由於民進黨不斷加速選戰節奏，國民黨恐怕一刻也閒不得。

國民黨主席鄭麗文曾說要建立公開透明的提名機制，提名整合可能需要時間，但建立公正的遊戲規則應該可以提早，大家在遊戲規則下各憑本事努力，不該放任地方自行整合，否則只會加深內鬥，結果再跟民進黨對決之前，自己人先殺到刀刀見骨，黨中央最後不是迎接勝選，反而是來收拾殘局，那可真的是麻煩大了。