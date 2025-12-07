新聞透視》視法律如無物 大開民主倒車
行政院長卓榮泰宣告拒絕執行《財劃法》，形同行政權任意否定法律正當性，不僅直接架空最高民意機關的權力，更破壞憲政制衡。諷刺的是，民進黨在野時鼓吹人民以公民不服從抵制政府，如今執政卻以不執行來對抗法律，而卓揆視法律如無物，更是赤裸裸地大開民主法治倒車。
這已是卓榮泰第8度提出覆議失敗，行政院依法行政，是憲政秩序最基本的常識。立法院通過的法律，即便行政部門不以為然，也無權以政治理由拒絕執行，更遑論行政院若認定程序有瑕疵，也應循釋憲手段處理，而非自行宣布拒絕執行，挑戰憲政基礎。
憲法增修條文明確寫道，覆議如經出席立法委員2/3維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。也就是擺在卓榮泰面前的只有兩條路，一個就是接受立法院決議，依法行政；另一個就是自己辭職下台，以表達自己無法接受並配合執行該法的立場。
之前藍白修財劃法後，行政院再怎麼不願意，也依法試算編列預算，才發現修法有無法分配完的問題，藍白才再修法。結果現在卓榮泰直接開嗆不執行，就是要違憲違法，綠營甚至有人認為此舉有助於激怒逼迫在野黨倒閣，以便重新布局選舉拚國會過半，執政黨公然違法怠職來進行政治操作，再度證明民進黨骨子裡一點法治觀念都沒有。
更別說綠營內部現在還有另種聲音，要求卓揆不副署、不公布，但這個擺明是假議題，因為憲法增修條文的副署規定根本是個空殼，沒有實際約束力，把卓揆推上火線，就是要力保不要傷及賴清德。
民主政治不怕爭論，怕的是行政權在立院多數決後仍拒絕接受結果，這樣的舉動，動搖法律作為普遍規範的基礎；一旦行政部門可以任意宣布法律不合理、不正常，並拒絕履行義務，整個法治社會走向失衡，法律不再是依循，一秒退回過去威權的人治時代。
財劃法爭議是財政分配問題，但行政院第一時間就拒絕執行法律的作為，讓整件事情上升為憲政危機。卓榮泰任內對在野黨喊出最多次「毀憲亂政」的指控，現在卻打算以違法違憲的方式去應對，何其諷刺。
民進黨在野時，太陽花學運動員群眾號召公民不服從，強調人民對於違憲的法律可行使抵抗權，如今執政大權在握，卻只要不順從自己想法和意見時都可以不遵守。卓榮泰是法律人，理應知悉民主政治中法治的重要性，可別被政治權力沖昏了頭，讓台灣重返威權的人治社會。
