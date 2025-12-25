新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力

在國旅觀光逐漸被國人貼上「CP值低」標籤之際，正是政府與業者痛定思痛尋求改變的契機，藉此翻轉被認為價格高且毫無特色形象。（本報資料照片）

在國旅觀光逐漸被國人貼上「CP值低」標籤之際，正是政府與業者痛定思痛尋求改變的契機，藉此翻轉被認為價格高且毫無特色形象。台灣作為四面環海的島嶼，同時是南島語族的起點，在歷史淵源下還融合閩南、客家、外省、新住民等多元文化，重新定義台灣旅遊「價值」，才能創造讓國人也驕傲的文化自信，讓國際旅客再次被「寶島」吸引。

台灣本島與離島約有1566公里以上的海岸線長度，然而長期受保守政策與民俗禁忌影響，民眾對海洋仍存疏離感，限制了海洋觀光發展。目前僅屏東墾丁形成具規模的海洋產業，反觀新加坡、印尼、沖繩等亞太地區，早已透過海洋觀光創造龐大收益。

此外，面積不大的台灣，遊客可在一日內玩遍高山、大海，放眼國際可謂絕無僅有，更何況山海之中，都有不同族群精彩文化保留下來，但無論是阿美族的豐年祭，抑或客家義民節，連國人自身都不甚了解，無法如紐西蘭的毛利人「戰舞」般深植國人心中，並以此為傲，成為國際旅客認識焦點。

我國的觀光行銷，往往缺乏對自身文化的自信，以高雄大力吹捧的演唱會經濟來說，如同動員「城市級」應援為外國歌手聚焦鎂光燈，表面看似增加國際曝光度，卻潛藏「崇洋」心態，各式旅館、景點也愛冠「日式」、「北歐」之名作行銷賣點，國際旅客為何要遠渡太平洋島國，來體驗不屬於該地的「山寨」文化？

要增強國內觀光，政府應先整頓價格亂象，並整合相關資源，打開海洋國門，讓人更認識海洋，開發熱帶島嶼海上觀光；文化推展部分，則應整合台灣科技實力，讓旅遊便利，國人找回家鄉的自信，才能重振國旅並拉攏國際旅客來到「寶島」體驗。