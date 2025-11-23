新聞透視》試算表蓋牌 政治算計浮上台面

行政院版《財劃法》日前出爐，立法院將在25日程序委員會決定是否排入28日院會議程。（本報資料照片）

行政院終於端出政院版《財劃法》，開記者會洋洋灑灑列舉政院版優勢，卻在關鍵的試算數字上蓋牌，要如何讓在野黨支持？不揭底，就能讓地方在資訊不對等下彼此猜疑；不明說，就能讓在野陣營難以形成共同立場。政院有自信這是最佳版本修法，不可能沒有試算過；試算表蓋牌，不是技術問題，而是赤裸裸的政治算計。

在野黨兩度提出修正版本，而政院第一時間不是拿出自己版本，而是不斷對外指稱公式有誤，甚至由執政黨火速「外流」試算金額，讓社會先看到一張又一張未經正式公布的「地方分配成績單」，讓地方政府彼此陷入「誰被剝奪、誰被偏袒」的口水戰。

這次公布政院版《財劃法》，但面對媒體追問各縣市到底分配多少？試算金額為何？政院卻稱「涉及權責劃分與分配辦法仍在討論，金額未定」，但一邊宣稱政院版計畫公式也羅列22縣市成長率，但一邊又否認自己算過金額，如何讓在野黨信服與支持？修法程序如何走下去？

就連綠委都坦言財政部已有試算粗略金額，可見政院手中確實有試算數字，卻把最關鍵的分配金額蓋牌，顯然為保留政治操作空間，一旦公布數字不利特定縣市，立即引發政治後座力，對修法造成阻力；而只要不公布，就能避免在敏感時機承擔壓力。更關鍵的是，蓋牌還能讓地方持續相互猜忌，讓在野陣營被迫為各自縣市承受不同程度的政治壓力。