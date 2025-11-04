新聞透視》豬隊友害重摔 盧陷政治風暴

非洲豬瘟案發生逾2周，台中市府的危機處理荒腔走板，市長盧秀燕身陷政治風暴。（陳淑娥攝）

台中非洲豬瘟案發生至今15日，雖無疫情擴散，可望解禁，但台中市府15天內的危機處理荒腔走板，市長盧秀燕首當其衝，政治生涯也因為「豬隊友」重跌一跤。盧秀燕當時以「媽媽會留在家」為由，未參選國民黨主席，讓不少藍營支持者失望，現在如願留在家，施政卻四處落漆，政治風暴恐無法就此停息。

台中梧棲養豬場上月22日被證實爆發非洲豬瘟疫情，台中市府從一開始搞不清楚到案場勘查之獸醫師、挖坑掩埋廚餘未做好防護工作，甚至逕自前往案場清消等，都是鐵錚錚的疏失，也無法以政治抹黑來回擊，只能一路挨打。

在案件發生之初，盧秀燕未出席台中市應變說明記者會，並照常現身台中購物節宣傳記者會，被問到豬瘟議題僅說「請大家多報導購物節，一起拚經濟」。即便市府稱盧當天有主持兩場府級應變會議，但看在民眾眼裡，就是盧秀燕放不下任內亮點政績「台中購物節」，而輕視非洲豬瘟造成的巨大影響。

即便國民黨全黨上下救盧秀燕，喊話病毒不會憑空出現，應關注邊境管制問題，但這就如同花蓮光復堰塞湖潰堤事件一般，究竟是上游的中央監控出了問題，還是下游地方疏散出了問題，各執一詞，卻都避不開各自應負的職責。

雖然藍營狂打邊境管制問題，依舊無法扭轉大眾對盧市府的疏失印象，昨日盧秀燕坦承「即時檢討」，各界仍感受慢了半拍，而面對中央射出的炮火，地方不只回應姍姍來遲，甚至簡言「交由檢調」，仍在持續挨打。

盧秀燕2018當選台中市長後，主打「媽媽市長」形象，在多次市政議題包括台中火力發電廠、地方補助款等，敢與中央政府直球對決，一路奠定正面形象，成為藍營的「超級明星」，更是2028總統的熱門人選。

但非洲豬瘟已釀成盧秀燕最大的政治風暴，若無法快刀斬亂麻，即時展現果決的作為與執行能力，恐怕將成為盧未來政治路上最大的絆腳石。