新聞透視》賴下指導棋 釀總統直選最大憲政風暴

賴清德總統親自定調行政院對爭議法案採「不副署」或「副署後不執行」，向在野黨叫板。圖為立法院處理賴總統國情報告案，12日討論後逕付二讀，交付協商。（姚志平攝）

針對這一年來立法院通過相關爭議法案，賴清德總統昨天召集綠委舉行便當會，達成民進黨團一致支持行政部門的決定，並定調「不副署」或「副署後不執行」都不違憲的共識，更以倒閣或解散國會的手段，向在野黨叫板，總統本為協調院際紛爭的橋梁，卻反而釀成台灣直選總統以來最大的憲政風暴。

日前行政院提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後，一度傳出府院高層認為「不副署、不公布」的時機未到，決定依照時間公布《財劃法》，但行政院不會執行；不料消息一出，遭多位台派學者、支持者強烈反彈，認為應以「不副署、不公布」來反制藍白惡法，並認為「副署後不執行」，恐有違憲之虞，雖然目標一致，卻因為採取手段出現爭議，讓綠營陷入「網內互打」窘境。

廣告 廣告

昨天便當會定調「不副署」或「副署後不執行」都不違憲，以及支持總統、院長最後決定，利用閣揆「副署權」逼在野黨倒閣再解散國會的意味濃厚，亦即在嗆聲在野黨「有種，來倒閣！」

以民進黨的角度來看，目前在國會的席次已經是谷底，最差就是現在這樣，即使解散國會重新改選，席次也不致再滑落，甚至可能再增幾席。既然大罷免無法翻轉國會，另一個手段就是倒閣，若倒閣成功，總統「得」宣告解散立法院，國會重選，對民進黨來說反而是生機，在野黨反而可能成為輸家，對在野黨反而會有很大的壓力。

這一年多來，立法院在藍白聯手下，以國會多數輾壓民進黨執政權，導致行政立法衝撞，烽火不斷，兩院已不只是單純的立法爭議，而是演變成踩著憲政制度紅線的對抗，原本可以透過憲法法庭處理的紛爭，也因賴提名「綠友友」大法官未獲藍白埋單，讓行政立法的對立陷入糾結，且愈演愈烈。

總統不僅是三軍統帥，也是維持五院之間制衡、協調、避免權力衝突惡化的關鍵橋梁，當行政立法陷入僵局時，應該善用被賦予的調和角色，而非直接交由行政院決斷。

賴清德昨天邀請黨籍立委便當會，意在凝聚黨內共識，力挺行政院；周一邀行政院、立法院及考試院國政茶敘，也是期盼能調解院際紛爭。

但行政立法的衝突，問題是出在朝野的對立，立法院長韓國瑜無法代表在野政黨，解鈴還須繫鈴人，人民已經厭倦朝野無止盡的惡鬥，總統既然想當院際間的橋梁，應邀集朝野共商解決之道，才能讓制度性協商與憲政對話回到正軌。