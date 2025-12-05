新聞透視》賴卓體制戰狼化 為2026大選暖身

立法院5日院會處理行政院所提財劃法覆議案並進行投票，開票結果以59票反對、50票支持，覆議案遭否決。（姚志平攝）

兩波大罷免失敗後，賴清德總統慰留行政院長卓榮泰，並稱未來將進行朝野互動的調整。不料所說的「調整」，竟是變得更加對立，更可議的是卓在8度覆議失敗後，竟公然開戰民主制度，把立法院三讀通過法律當塑膠，持續升高朝野對抗，只為社會徹底二分化，好提早為2026的地方大選暖身？

726、823大罷免失敗後，卓榮泰第一時間向賴清德請辭被極力慰留，賴清德當時稱，期盼朝野更多對話，不分黨派，共同守護台灣，推動福國利民的政策。

廣告 廣告

但所謂的「朝野對話」熱度不到三秒，行政院抓著在野黨《財劃法》修法時的分母瑕疵，趁機苛扣本該給地方的補助款，更推三阻四不端出院版。

直到在野自行修正《財劃法》瑕疵，以及推出再修版本，保障地方補助款權益，政院才「匆匆忙忙、連滾帶爬」的提出政院版，立法院長韓國瑜也曾試著協調，召集在野立委私下聆聽財政部報告，但政院堅不提供各縣市統籌分配款試算表，親手斷送溝通橋梁。

總預算方面，行政院未按立院通過的法律編列115年預算，沒收軍人加薪以及退休警消所得替代率調整預算。在野黨曾釋出善意，請韓國瑜召集協商，沒想到卓揆把話說死，「在憲法底下，違憲就不做，合憲就做」，導致總預算至今無法審查。

而行政院所想的解方，竟是再搬出大罷免時的招數，透過威脅全民，若總預算不過，將有多項民生受影響為由，企圖再操作輿論施壓在野黨，但放羊孩子的話，恐只剩青鳥會信。

從8月底賴清德喊出四個調整，期盼朝野更多對話，至今不到4個月，全民看到的是更加無交集的兩條平行線，卓榮泰的態度愈發強硬，面對覆議8連敗結果，竟嗆行政院沒有必須執行的壓力，「和解」二字在卓榮泰腦中煙消雲散。

卓榮泰耍流氓般的開戰在野黨，讓人質疑，當初賴清德慰留卓榮泰，並不是為了朝野溝通更順利，而是想持續把卓當槍使，持續激化朝野惡鬥，將社會徹底二分化，好提早為2026的地方大選暖身。

賴卓體制戰狼化，導致國政成績黯淡，施政滿意度無起色。執政黨貪戀權力，不願為朝小野大妥協的傲慢，真有助民進黨2026的大選？大罷免大失敗前車之鑑不遠。