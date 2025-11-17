新聞透視》賴清德劍指韓 固深綠離間藍

賴清德總統（右）近日為了綠委沈伯洋遭大陸立案偵察一事，喊話立法院長韓國瑜（左）應出面表態，兩人隔空叫陣；圖為今年雙十國慶大會賴韓握手致意場景。（本報資料照片）

綠委沈伯洋遭大陸重慶公安局立案調查，賴清德總統不僅日前喊話立法院長韓國瑜表態，被韓反嗆「自己生病卻讓人吃藥」後，賴17日再親上火線，批韓不應替侵略者找藉口。「賴韓互鬥」戲碼持續上演，有如2028年總統大選提早開打，兩人捉對廝殺，政治身價都因此水漲船高。

沈伯洋是否有立即危險？以國安單位目前幾乎毫無因應作為看來，顯然安全無虞，賴卻不斷炒作該議題，且只針對韓喊話，刻意未點名國民黨主席鄭麗文，也沒要求藍營直轄市長表態，攻擊目標非常明確，顯然有其政治目的。

賴日前叫板「韓院長應率立法院聲援沈伯洋」後，沈伯洋事件並未出現任何變化，沈照樣到德國宣傳「威權國家恐嚇」，昨更揚言將持續安排出國行程，賴大可回頭思考具體因應措施，保護沈未來能夠如願繞著地球跑，或直接把話題打住，避免過度挑釁。

然而，賴卻選擇持續對韓步步進逼，再度隔空嗆聲，顯然是精心計算的政治攻防，一方面炒作該議題鞏固深綠基本盤，二方面把矛頭指向韓，離間韓與台中市長盧秀燕、鄭麗文等藍軍其他太陽。

韓就任立法院長後，多次機會與賴同台致詞，兩人講話常被比較。這次賴逼他表態，韓以「自己生病卻讓人吃藥」回敬，泛藍支持者廣泛讚賞，不僅深藍直呼痛快，韓的論述與脈絡清楚且堅守立場，更直刺賴執政痛點，也被中間藍接受，紛紛呼應韓的論述。

賴為鞏固連任之路，頻頻出招挑戰韓，一邊鞏固基本盤，一邊離間藍營內部，戰略明確；但韓儘管並非自願，但多次與賴在國家路線論述公開較勁，在藍營內部聲勢不墜，更已到達可與總統互相叫陣的新高度，勢必為2028大選增添更多話題。