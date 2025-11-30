新聞透視》軍隊國家化 治軍勿涉意識形態

軍隊已國家化，不屬於任何政黨，軍人依法效忠國家，效忠憲法，捍衛人民生命財產安全，不應有意識形態。（本報資料照片）

賴清德總統最近在軍方一些重要場合，例如10月31日主持陸軍裝甲部隊換裝M1A2T戰車成軍典禮上，開始談些政治議題，與特定政黨理念，如指出「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」等語，然而，軍隊已國家化，不屬於任何政黨，軍人依法效忠國家，效忠憲法，捍衛人民生命財產安全，不應有意識形態。

現在已是民進黨第三次執政，賴清德也是民進黨第3位三軍統帥。在民進黨首次執政，陳水扁當三軍統帥，由於以往沒接觸過軍務，加上執政前，軍人反台獨立場，與民進黨政治理念相左；陳水扁對軍人表面拉攏，內心卻是疏離與不信任的，2004年還說軍隊搞柔性政變。陳水扁也把軍隊當成選民一樣，義務役役期每遇選舉，就縮短2個月。

有了一次執政經驗，民進黨也了解軍隊是怎麼回事。等到蔡英文總統執政有所調整。蔡總統對軍事興趣不大，都是透過國安會治軍，但她對軍人很照顧，也很大方，雖然現在已卸任，每每軍事將領提到她，仍說蔡對軍人很好，特別是與馬英九總統相較。

蔡英文沒有為難軍人，沒有為了推動所謂的轉型正義，叫軍隊遷走蔣公銅像，也沒有發生陸軍中正樓改名事件；不過，蔡總統第二任，兩岸關係急轉直下，解放軍加大對台海的威懾，也讓軍人戰備壓力俱增。

相信第三次執政的民進黨應該可以看得非常清楚，政黨與意識形態如果介入軍隊，軍隊若同社會一樣，再分為藍白與綠，軍隊將只剩下內耗，完全沒有戰力，再多編列幾個1.25兆元的國防特別預算也是枉然，這是賴總統在拔擢晉升將官時，必須要自我警惕的。