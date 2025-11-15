新聞透視》農政源頭失守 跨部會合作失靈

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，15日再爆出雞蛋流入台中市，該畜牧場大門深鎖。（陳淑娥攝）

彰化文雅畜牧場11月4日被檢出芬普尼蛋，9日公布後，食藥署長隔日親上火線，強調架上的蛋都已下架，「顆顆雞蛋皆把關，粒粒都清楚」。未料，問題產品下架了、溯源碼也公布了，農政單位卻在源頭把關上失守，讓畜牧場在移動管制期間，把問題蛋售出。此次事件不僅凸顯跨部會合作失靈，與地方政府的溝通也出了很大的問題。

雞農使用芬普尼，究竟是誰的錯？台灣市售雞蛋以籠飼蛋居多，雞的生活空間只有不到A4紙張的大小，無法轉身、無法清羽毛，一輩子只能吃飼料、下蛋。雞隻拉出的糞便，農民約1周收取1次，用於種菜、種水果。因糞便不經發酵，可直接作為肥料，氣味相當重，加上雞怕熱，雞舍多為半開放空間，容易吸引蟲子上門。惡劣的環境下，就得使用動物用藥。

民國106年，國際、台灣爆出芬普尼蛋風波，同年政府公告禁用芬普尼，但至今仍有雞農偷用。追根究柢，農政單位的責任應比後端的衛政單位更重。若有心了解養雞困境，從源頭解決環境問題，雞農就不至於冒險偷用，也就不會有雞蛋受汙染。

食藥署日前強調文雅畜牧場的案例是單一事件時，被綠委提醒「話不要說太快」，看看國內養雞環境，就知風險高不高。直到昨日，依然有專家提醒「不要想它是個案」，文雅畜牧場會這麼做，其他人也可能會。

或許對科學太有信心，忽略了人性，「顆顆雞蛋皆把關」的口號才喊幾天，就被現實打臉。如今回頭來看，4日檢出芬普尼後，若政府能及早對外公布，各大通路也許就能對文雅畜牧場出產的蛋「踩剎車」。對消費者而言，也能多一點警覺，趁早把有疑慮的蛋退貨，畢竟沒有人願意吃到受到汙染的雞蛋。