新聞透視》過多政治壓力 恐犧牲海鯤號航安

海軍的人都知道，不符合航安規定的船不能出海。錨機屬於影響航安裝備，沒有它，當然不能放行，但海鯤號仍出海測試，可見政治壓力有多大。賴政府提出1.25兆元國防特別預算，潛艦國造後續艦也有2840億元預算，但軍售的F-16V戰機交貨跳票，海鯤號交艦時程也跳票，才會急著讓海鯤號在有航安疑慮下，做政治性測試。

海鯤號現如同一艘大修艦艇，檢修完畢出海試車前，督察室的檢驗組會派專家到船上實地驗收是否符合「航安」標準，可以放行出海測試；如果知道海鯤號沒有錨，還敢同意放行嗎？

另外，海軍規定機動艦艇每年必須申請一次航安檢查，一艘沒有錨的艦艇敢去申請？就算敢申請，可能通過嗎？海軍官兵都知道，不符合航安，定然不能出海。海鯤號卻做出最壞的示範。

海鯤號建案至今，已成民進黨的國防宣傳樣板，容不得差池，更不允許失敗，且攸關2028年總統大選，因此，軍中傳出只要海鯤號能「沉的下去，浮的上來」，可以發射魚雷就好；至於戰力是否符合預期效益，已不是重點，反正外人也看不出。

由於背負太多政治使命，就如同選在2023年9月民進黨黨慶當天政治下水一樣，連潛望鏡都沒裝，照樣敢進行，因為2024年是總統大選，潛艦國造既能鼓舞綠營選民士氣，又能把質疑者打成中共同路人，擴大渲染在野黨不支持國防。

昨天海鯤號已過了原訂11月底交艦期程，每天象徵性罰19萬元。其實，這也是海鯤號回到單純建軍的最好時機，台灣第一次造潛艦，當年願意協助的國家不多，也沒有先進國家技轉，軍方應坦然面對現實，並藉造艦經驗，培養人才，也能好好規畫後續艦的構型，倘若為了交艦與成軍使命急就章，恐怕會賠了夫人又折兵，得不償失。