新聞透視》過8關才能判死 何來司法正義

梁育誌（中）於民國109年犯下長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，高等法院高雄分院29日更二審宣判，逆轉改判梁育誌無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。（本報資料照片）

來台求學的馬來西亞籍鍾姓女大生，遭梁育誌性侵殺害後棄屍山區，魂斷異鄉，高雄高分院3名法官29日不判死的主要理由，就是引用憲法法庭113年度憲判字第8號「實質廢死」判決，設下判死8道關卡，讓梁男以非最嚴重的故意殺人且有教化可能，逃免死刑判決。憲法法庭的判決成為「殺人犯逃死護身符」，也讓司法天秤不斷傾斜到犯罪者一方，讓受害者及家屬盼不到司法正義。

憲法法庭「113年度憲判字第8號」判決，設下判死要符合犯罪情節最嚴重的故意殺人，且第三審若沒有強制辯護人、沒有言詞辯論，或合議庭法官沒有「全部」同意，及精神障礙的被告，都不能判處死刑的8道關卡。

廣告 廣告

犯下隨機性侵殺人惡行的梁育誌，一審及二審判死，案經最高法院發回，高雄高分院更一審合議庭3位法官，依憲法法庭對判死要求，「一致決」判決死刑後，沒想到最高法院卻認為，死刑判決適用法條及量刑有違誤，引用113年度憲判字第8號其他關卡限制，再次撤銷死刑發回更審。

最高法院認為，更一審認定梁男計畫殺人且性侵，但依卷證資料，梁有可能是計畫性侵後再升高犯意殺人，且教誨師認為梁有矯正可能性，更一審沒有交代這個對他有利的量刑理由，因此撤銷發回更審。

果然，昨日更二審也依照最高法院的發回意旨，認為梁男與最嚴重的殺人犯罪情狀稍有不同，且他不是事前預謀性的有計畫殺人，難認他的犯行已符合「情節最重大之罪」。此外，施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內的輔導教化，可促其深入反省並改善更生，所以有教化可能性，因此逃過死刑，這樣的判決也讓死者家屬無法接受。

自詡為人權守護者的憲法法庭，對死刑判決設下了魔王等級的條件限制，也讓不想判死的法官幫凶手找到護身符，用非計畫殺人或犯罪情節不是最嚴重的故意殺人等，做為讓凶殘殺人犯逃過死刑的理由，如此偏向加害人的司法判決，不但離人民愈來愈遠，更喚不回人民對司法維護公平正義的期待。