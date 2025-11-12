新聞透視》選前政治試煉場 藍綠勘災動起來

民進黨提名宜蘭縣長參選人林國漳（右二）與立委陳俊宇（右一）等人12日赴蘇澳了解災情後，再與行政院長卓榮泰（左二）視察蘇澳溪分洪工程，林國漳與政務委員陳金德（左一）分別站在卓揆身旁。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣溪南區是民進黨票倉，綠營唯二執政的冬山鄉、蘇澳鎮都在溪南區，也在颱風中受重創，民進黨提名參選宜蘭縣長的律師林國漳以「行政院政務顧問」身分勘災，還貼緊C位陪同行政院長卓榮泰視察，藍營可能參選的議長張勝德、不分區立委吳宗憲也不落人後，各方人馬深入災區，既是實地關懷與了解民意，也是選戰布局。

宜蘭縣12鄉鎮市長中，國民黨籍有9人、無黨籍1人，民進黨僅有蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔2人，雖然民進黨在鄉鎮市長選舉中挫敗，但在總統、立委大選中，溪南區都被視作為綠營票倉。

此次鳳凰颱風所帶來的驚人雨量，僅次15年前的梅姬颱風，重創蘇澳、冬山、羅東、五結等鄉鎮；雖然宜蘭縣並非民進黨執政，林國漳一早先與民進黨立委陳俊宇及李明哲搶先在蘇澳地區勘災，再與卓揆同框。

卓榮泰到蘇澳視察蘇澳溪分洪工程時，除了允諾盡速核定工程計畫，降低工程「卡關」的質疑聲音，避免影響明年選情，林國漳還站在卓揆身旁，拉抬態勢相當明顯。

卓揆昨視察重點在蘇澳鎮，隨後前往三星鄉視察青蔥災損，民進黨要參選鄉長的前鄉長黃錫鏞現身；在五結鄉視察防潮閘門工程時，轉戰鄉長的縣議員簡松樹也出席，既能為鄉民表達意見，也能拉抬自身選情。

張勝德雖然在前一天因早於縣府發布停班停課訊息而挨批，但他仍前往冬山鄉等地勘災，以免事後因「不關心災情」而影響選情；吳宗憲除了深入災區外，13日將在國會辦公室舉行記者會為宜蘭發聲。藍綠雙方的行動，讓災區滿是泥濘的道路，成為明年選戰前的政治試煉場。