新聞透視》釋憲爭議若發酵 綠憂衝擊2026

憲法法庭19日判決《憲訴法修正案》違憲，其後座力恐讓綠營流失中間選民支持。圖立院投票畫面。（本報資料照片）

憲法法庭19日判決《憲訴法》修正案違憲，更把楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名拒絕評議的大法官，不計入本案總額，不僅引發違憲爭議，也將被視為大罷免2.0。其後座力，恐讓綠營流失中間選民支持，衝擊2026選舉選票。

日前憲法法庭的判決堪稱史無前例，看似為朝野惡鬥打開僵局，讓立法與行政的爭議回歸到憲法法庭，但是從日前3位大法官拒絕評議退出運作，剩下的5位大法官，卻又一致做出這次釋憲，顯然大法官的意志也是涇渭分明，且讓憲法法庭捲入政治漩渦中，人民對憲法法庭的信任度，也在無形中開始崩解。

廣告 廣告

一般民眾對憲法法庭的釋憲案，一向半知半解，這次《憲訴法》釋憲前，執政者對《財劃法》等爭議法案，從訴求「不執行」到「不副署」，已經引發政壇大騷動，而執政者的決斷關鍵，都緊扣因為「憲法法庭已被在野黨癱瘓」而起，但以上爭議尚未落幕，憲法法庭又突然對憲訴法釋憲案出手。

一波波憲政爭議到政治動員，每個操作環環相扣且有層次的出手，像一套套精密的政治算計，但在野黨也非省油的燈，把這次憲法法庭打成「違法釋憲」的印象一旦發酵，雖不影響藍綠兩極端光譜支持者，但對中間選民來說，恐有執政者的權力會無限大到可以左右憲法法庭的疑慮。

面對2026選舉將至，地方選舉一向以地方建設、治理、候選人特質為主，憲政問題在地方選舉，本來就很難說清楚，選民只會停留在「違法釋憲」、「執政者操縱憲法法庭」等印象，對民進黨候選人來說，憲政問題可能成為「唯恐避之不及」的策略。

憲法法庭釋憲結論出爐後，再度升高朝野對立，對部分綠營人士來說，有如一劑強心針，但是面對地方選舉即將來臨，經歷大罷免後嚴重對立的衝擊，不少綠營候選人希望能回歸地方議題，降低火藥味，才能抓住中間選票，否則憲法法庭這劑強心針，可能是劑毒藥。