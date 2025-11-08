新聞透視》重構史觀 陸統一工程全面啟動

大陸近日高調紀念台灣光復80周年，一連串動作讓外界看得眼花撩亂，歸納起來，共有六大面向：法律手段的內政推進、歷史敘事的重構連結、輿論宣傳的鋪天蓋地、統一好處的心理試探、軍事科技的耀武揚威、說走就走的融合交流。一整套企圖推進統一的「系統工程」，已全面啟動。

一、法律手段的內政推進。大陸全國人大常委會以國家層級高度，通過設立「台灣光復紀念日」，透過儀式典章，固化對台主權立場；重慶市公安局對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，以司法手段，將懲獨的政治宣示具體化、內政化，同時引發長臂管轄、全球通緝的疑慮，達到殺雞儆猴的恫嚇效果。

二、歷史敘事的重構連結。民進黨政府近來宣揚包括聯大2758號決議未提台灣的「台灣地位未定論」、兩岸互不隸屬說、二戰終戰非對日抗戰、沒有台灣光復節，這些在北京眼中，都屬於法理台獨。

於是北京此次透過重新詮釋台灣光復節，串起了一套歷史和法理鏈條，重構出新的敘事：「對日抗戰勝利→台胞也參與抗日→沒有抗日就沒有台灣光復→台灣光復就是『中國政府恢復對台灣行使主權』（刻意避用中華民國）→《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等國際法文件確認了台灣屬於中國→反駁台灣地位未定論。」

此外，宣傳電視劇《沉默的榮耀》和《澎湖海戰》。對於當年的高級共諜吳石，國台辦讚揚其「為國家統一而奮不顧身的大無畏精神」。弔詭的是，昔日民進黨為搶占「民主」神主牌，批判國民黨威權，只談白色恐怖，避談受難人也包括真共諜，如今大陸抓到空隙，將吳石塑造為統一大業的精神楷模，也以此凸顯兩岸的內戰史觀。另一部講述施琅攻台的《澎湖海戰》，則暗示大陸對台不承諾放棄武力。

三、輿論宣傳的鋪天蓋地。這可分為對台和對國際的大外宣。國台辦在光復節前後出現多項變革，包括破天荒開設臉書、記者會頻率從每月2次變周周開、把經濟局和港澳局長納入發言人隊伍；在國際層面，10月下旬以來，已在聯合國大會和全世界橫跨5大洲的20多個國家，透過駐外使館和海外和統會，燎原式地舉行台灣光復80周年活動。

四、統一好處的心理試探。先是大陸全國政協主席王滬寧拋出統一後「七個更好」，緊接著代表國台辦的「鍾台文」於新華社連發3文，詳細勾勒統一後的願景，畫出各種「大餅」，包括財政福利、和平紅利、宣稱生活方式將得到充分尊重等，更首次提出參考香港經驗的「愛國者治台」。

五、軍事科技的耀武揚威。大陸「吉林一號」衛星系統，發布竹科、台北市區、日月潭、阿里山的高清衛星圖，接著藝人黃安宣傳大陸高德地圖在台灣全域覆蓋；央視播出共軍東部戰區出動轟6K戰機，在台灣周邊演習畫面，聲稱「在雲端俯瞰台灣海岸線清晰可辨」；最後再以第三艘航母福建艦入列服役收尾。

六、說走就走的融合交流。如果前述都是無關民生的虛招，這項則是切身政策。大陸近日宣布所有口岸都可辦理台胞證落地一次簽，效期3個月，歡迎隨時來趟「說走就走的旅行」，要以此抵銷民進黨政府的各種赴陸警告和禁限交流措施。

此番系統性工程，充分演繹大陸對台的輿論、心理、法律新三戰，看似毫無預警，實則有跡可循。今年3月14日北京舉辦《反分裂法》20周年座談，大陸全國人大委員長趙樂際說：「必須堅持運用法治方式、法律手段推進反獨促統，與政治、經濟、軍事、外交、輿論等手段協同配合，發揮最大效應」，在這波對台的光復攻勢中，全數體現。