新聞透視》非典主席首務 著重安內布局2026

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，在前黨主席吳伯雄（中）的監交下，卸任黨主席朱立倫（右）將印信交給新任黨主席鄭麗文（左）。（姚志平攝）

國民黨主席鄭麗文的人事布局，看起來對處理兩岸事務充滿企圖，不過上任後首務，或許仍須以「安內」為優先，多名地方縣市首長昨以另有要務為由紛紛推辭出席，眼見2026九合一選舉將臨，鄭麗文這個「非典型主席」要主導選戰，勢必得先完成內部整合。

鄭麗文任命的副主席中，蕭旭岑與張榮恭都以兩岸事務見長，副主席兼祕書長李乾龍也在兩岸宗教交流這方面相當熟悉；鄭麗文表明「我是中國人」，要兩岸能夠共榮創造雙贏等論述，可看出鄭對處理兩岸事務的企圖心。

確實鄭麗文上台後，大陸方面某種程度上對她有相當的信任基礎，近期川習會上，台灣議題也沒被搬出來操作；在對岸對她有相當信任基礎，且兩岸議題還沒被逼上火線要處理的狀態下，鄭麗文上任後首要任務應該是先「安內」。

民進黨已經在布局2026九合一選舉，預計明年農曆年前拍板絕大多數縣市人選；鄭麗文上任後就得著手布局2026，國民黨昨公布財報，帳面上就有21億負債，多數資產都被黨產會控制，大選年迫切需要糧草，光募款已是難題。

而黨內組織又是一大難題，鄭麗文在競選主席期間與黨內建制派殺到刀刀見骨；鄭麗文昨接棒黨主席，縣市長出席率卻相當不理想，僅台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與嘉義市長黃敏惠出席；被看好參選2028的盧秀燕，以及距離台北不算遠的新北市長侯友宜與桃園市長張善政都未出席，連立委都沒全員到齊。

鄭麗文是「非典型主席」，除了擔任過民代外，沒有當過任何首長職務，自然也沒有所謂自己的班底或是派系，參選至今的組織與幕僚都是靠盟友協助或借將而來，也正因如此，選前選後一直都有「令不出黨中央」的疑慮存在。

鄭麗文就任主席的重要場合，縣市長缺席者眾，或被外界解讀為「下馬威」，鄭除了個人聲量外，手上確實也沒什麼籌碼與地方派系斡旋，因此上任主席後首要任務便是積極拜訪各地方，了解地方氛圍與需求、與地方人士建立信任，確保彼此戰線一致。

兩岸問題雖是不少黨員與學界關注重點，但鄭起手式已經做到不錯，後續不該躁進，循序漸進會更好；燃眉之急是團結黨內，確立接下來的領導模式，以及2026選戰該如何布局，黨中央與地方應該是相輔相成的合作關係，若陷入惡鬥導致互扯後腿，恐把滿手好牌給打壞，把政權拱手又送給民進黨。