新聞透視》高市台灣有事 更甚釣魚台風暴

日本首相高市早苗一席台灣有事，自衛隊或可出兵的發言，正讓中日緊張關係不斷升級，從大陸官方與央媒表態來看，北京看待此事的嚴重性，更甚於日本把釣魚台國有化事件。大陸必會不斷施壓，直到日方撤回言論，一場大海嘯正朝陸日關係襲來。

首先，高市是於7日發表該言論，但大陸直到13日才召見日本駐陸大使，很明顯，經過評估後，中南海決定全面升級回應的措施與層級。

其次，大陸至今的回應，最值得關注有兩個部分，一是外交部稱，大陸外交部副部長「奉示召見」日本駐陸大使，奉示意即奉上級指示，是首次用於中日關係，這表明這次召見不是外交部副部長根據日常職責進行的例行交涉，而是代表中共中央的直接意志。二是中共《人民日報》14日3版刊出署名「鐘聲」文章，指出高市談話是1945年日本戰敗以來，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重，用了三個「極其」；大陸外交部13日更將台灣有事、日本軍事介入定性為「侵略行為」。

再者，中國今年以來，面對美國關稅威逼毫不退讓，促成雙方談判，對北京而言，美國的壓力都能挺過來，日本還有什麼好怕的？二則如果對高市發言不重拳出擊，豈不證明反對外部勢力干涉是玩假的。

高市的言論，挑動大陸最敏感的民族主義核心，如今，高市的高支持度，讓其不可能收回言論；對大陸而言，奉示召見後，如果日方仍不撤回言論，下一步將是提高戒備，即做好翻臉準備，如還是等不到日方收回，就是奉命反擊，屆時經貿與軍事反制等，都會陸續發布。

高市的首相位子還沒坐熱，就先碰觸中日間最敏感話題。可以預見，在高市任首相期間，中日關係難有進展，並一舉牽動東北亞乃至台海局勢。