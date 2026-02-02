新聞透視》高市拚修憲門檻 鋪路長期執政

《朝日新聞》眾院大選最新調查顯示，日相高市早苗領導的自民黨有望單獨大幅過半，與維新會合計甚至可能超過眾院總席次的2/3（310席）。如此樂觀的調查結果，若真的反映投票趨勢，對自民黨將是喜出望外，高市也可望穩定執政。

高市將勝選目標定為「（自維兩黨）執政聯盟過半數」，並賭上首相之位，自民黨選舉對策委員長古屋圭司則表明，「自民黨單獨過半數（233席）、執政聯盟穩定多數（243席）將有助於國會穩定運營」，提出比執政聯盟過半更高的目標。

廣告 廣告

《朝日》在調查中，將預估席次分為下限、中間值、上限三種，而預估自民黨總席次依序是278、292、306。換言之，對自民黨來說，下限278已經單獨過半，甚至超越兩道關鍵門檻，亦即「穩定多數」243席與「絕對穩定多數」261席。若加上維新會的30多席，「自維聯盟」更可輕鬆跨過。

執政黨如果達到「穩定多數」，在眾院17個常設委員會中，將可分到半數委員席次，同時奪下委員長席位。這意味法案審議等國會運作，將更為順暢。若是「絕對穩定多數」，執政黨拿下的委員席次則可過半。上次自民黨單獨達到這一門檻，是在2021年的眾院選舉，當時為岸田文雄執政。

據《朝日》調查，自維聯盟總席次甚至可能超過眾院2/3（310席）。但自維聯盟在參議院距離過半還缺3席，因此仍有必要與在野黨進行合作。不過，日本國會採「眾院優越制」，若能取得眾院2/3，一旦參院否決法案，可以在眾院重新通過，這也是提修憲案所需的席次門檻。

上次日本有政黨奪得眾院2/3，已經是2017年眾院選舉時了。當年為安倍二次執政期間，他帶領自民黨與公明黨執政聯盟跨過障礙。高市自詡為安倍的繼承人，在本次眾院選舉中，自維聯盟若能超越上述一道道門檻，她將可望穩定執政，並為長期執政鋪路。