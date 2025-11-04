新聞透視》高薪實習生闖叢林 成風暴中心

時任北農總經理吳音寧在清晨到第一果菜批發市場督陣。（本報資料照片）

前台北農產運銷公司總經理吳音寧的台肥董座夢碎，只當成一個陽春董事，吳音寧這些年在政治圈載浮載沉，仇恨值高到出場必成話題，如今連綠營都挺不下去，尤其在民進黨執政不得民心的當下，若再政治酬庸吳音寧，恐得不償失，最後一刻只好收手止血。

吳音寧是詩人吳晟的女兒，給外界清新文青形象，但幾度進出政治圈有如進入絞肉機般，都面對劇烈的政治衝突，最後傷痕累累退場，只能說她投入政壇的時機都相當不好。

她最先進入大眾視野，是擔任北農總經理，然而這個位子，是在藍綠一陣激烈廝殺之後換來的。當時民進黨新潮流系，全力圍剿時任北農總經理的韓國瑜，雙方激烈對抗，民進黨喊抓菜蟲，韓國瑜嗆賭吞曲棍球，韓國瑜大戰王世堅的質詢更成為經典。

一個菜市場總經理的位子也因韓國瑜、柯文哲自帶話題性，上升到全國關注程度。韓被逼下台後，棒子交到民進黨指派的吳音寧手中，吳自然得表現比韓好，否則自是成為復仇箭靶。

吳音寧表現差強人意，危機處理卻堪稱災難。在議會被藍營議員慘電，換來「高薪實習生」罵名，從此這標籤就一直貼在她身上，甚至被檢討為2018年地方選舉戰犯，在民進黨大敗後黯然下台。

吳音寧被貼上「政治選擇正確」就有官位的標籤，要證明自己價值，便要靠自己努力，參選就是一種方式。2024年她回家鄉彰化參選立委，敗給國民黨立委謝衣鳯，再失政治舞台的她，還好撿了一個行政院中部聯合服務中心副執行長的位子，繼續為民進黨大罷免賣力演出。

日前傳出吳可能出任台肥董座，馬上挑起政壇敏感神經，特別是非洲豬瘟讓農業部忙得焦頭爛額，卻在此刻為吳音寧量身打造位子，啟人疑竇。藍營自然欣喜於民進黨又送槍來了；綠營這次則格外謹慎，畢竟現今政治環境對綠營不利，若再喚起民眾對政治酬庸的不滿，2026大選恐怕全盤皆墨。

民進黨大佬張花冠曾自爆要去接台肥董座，卻被時任行政院長蘇貞昌阻擋；連張花冠都去不了，吳音寧卻差點空降成功？難怪會引發綠營派系內部爭端，傳出各種陰謀論，包括賴總統此舉是為安撫英系又或另有其他圖謀等。

吳音寧「高薪實習生」的標籤撕不掉，關鍵在於民進黨政治酬庸、分贓的吃相太過難看，不管是小英男孩、還是小英女孩，一旦掌握金錢資源，往往貪腐橫生，這次台肥的餅太大，吳音寧成為風暴中心，想閃也閃不過，只能與董座失之交臂。