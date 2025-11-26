新聞透視》2027武統說恫嚇百姓 打臉川普

身為國家元首，賴清德總統說中共以2027武統台灣為目標，加速侵台軍事整備，這是很嚴重的話，如果賴總統提不出具體事證，這句話就是恐嚇百姓，而不是為說服國人支持天文數字的國防特別預算。反而是軍方要擔心，2028總統大選，民進黨萬一評估選情不利，是否藉台海軍事對峙主動挑事，才更令人憂心。

美國智庫與軍界最早說中共2027年具有犯台能力，但只是說有能力，沒有任何智庫敢斬釘截鐵說2027年就是目標，何況美國總統川普也說了，在他任內，中共不會犯台，川普做到2028年底，賴總統說這話，豈不是打川普的臉，不信任美國政府的判斷。

廣告 廣告

事實上，賴總統昨天這席話，在退役軍事將領間引起高度爭議。如果真是2027年武統台灣，台灣現在僅有1年餘，可從事作戰準備，試問國軍是否須將「經常戰備」提升為「應急戰備」，以為2027遭共軍犯台時，能順勢提升為「作戰戰備」，此期間，國安會的戰略指導計畫及作為何在？國防部的情報蒐集計畫、後勤應變計畫及相關部會的配合應援計畫又何在？否則只剩不到兩年的時間，萬一來不及完成戰備整備怎麼辦？如何對得起全台灣的老百姓。

有位正在準備寫博士論文的資深退役將領，做了份「中共武力犯台可能會出現的情資徵候分析綜整表」，這個表依據軍事情報蒐集要項，設定116個徵候，如果超過80個就應視為中共準備犯台，而目前徵候還不到20個，不知賴總統是依哪些徵候研判中共2027年準備武統台灣？

賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷，不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致形成錯誤的政策判斷基礎；國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立。