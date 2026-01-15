新肺鏈疫苗只須1劑 今開打QA一次看

▲我國今年全面轉換成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，新版接種單劑新疫苗20價。（圖／疾管署提供）

[NOWnews今日新聞] 為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，且2025年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例數為近5年最高，又以65歲長者為多。疾管署宣布，我國今年全面轉換成人公費肺炎鏈球菌疫苗政策，以單劑新疫苗20價取代原本2劑疫苗13價及23價各1劑接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格。《NOWNEWS今日新聞》整理相關資訊提供民眾參考。

Q：什麼是侵襲性肺炎鏈球菌感染症？

A：根據疾管署官網介紹，肺炎鏈球菌引起的多種侵襲性疾病包含敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等均為侵襲性肺炎鏈球菌感染症。

Q：若感染肺炎鏈球菌會出現什麼症狀？

A：肺炎鏈球菌引起敗血症、肺炎、腦膜炎、骨髓炎，可能引起發燒、呼吸困難、活動力差、嘔吐、頭痛、嗜睡、咳嗽、呼吸急促等症狀。

致死率部分，林口長庚醫院副院長邱政洵提到，約有20%，但特別留意，即便經治療存活，也可能發生嚴重併發症，最嚴重可能會腦膜炎，或是慢性神經的障礙。

Q：哪些人是肺炎鏈球菌的高危險群？

A：疾管署官網指出，包含5歲以下嬰幼兒、65歲以上長者、糖尿病、肝硬化、慢性腎衰竭或慢性腎病、何杰金氏病（Hodgkin’s disease）等。

▲疾管署提醒，符合公費資格者，盡快接種肺炎鏈球菌疫苗。（圖／疾管署提供）

Q：此次公費肺鏈疫苗有什麼不同？何時開始接種？

A：單劑新疫苗(20價)取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種。1月15日開始可接種新肺鏈疫苗。

Q：公費肺鏈疫苗誰可以施打？

A：成人公費肺鏈疫苗對象共計3類

1.65歲(含)以上長者。

2.55至64歲原住民。

3.19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象。

上述3類公費對象且符合下列3種情形任一者，可於1月15日起前往接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」或至各縣市政府衛生局官網查詢。

1.從未接種過肺鏈疫苗者。

2.僅接種過23價疫苗且已滿1年者。

3.為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者。

IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第2劑，並預計於第2階段(預估115年年中後)全面轉換為新疫苗作為第2劑，以達成完整接種。

如果民眾已接種過13價(或15價)疫苗及23價(或20價)疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

Q：公費肺鏈疫苗施打要準備什麼？

A：疾管署說明，符合資格民眾備妥健保卡前往接種，如為55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，並請檢具相關身分證明資料前往。

原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署提醒，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種。

