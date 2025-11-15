新自強號佔位賴著不走「有人要坐我會讓」 她遭警抬下車喊17次救命

女乘客最後被鐵路警察強制拖以及抬下車。取自Threads



台鐵145次新自強號（3000型）發生女乘客佔位脫序事件！多名網友在社群分享影片描述事件經過，原來是一名女乘客搭乘新自強號，因買錯車票且占用他人座位，列車長屢勸，她仍佔著座位不走，且跳針式不斷重複「有人要坐我會讓」、「他可以坐旁邊」；鐵警獲報到場，她依然故我，最後被鐵警抬下車，女乘客狂喊17次救命，讓周邊乘客看得直搖頭。

鐵路警察局台中分局大甲派出所於說明事件經過，指出14日晚間20時5分接獲台鐵大甲站通報，台鐵145次新自強號有旅客因乘車錯誤並占用他人座位，請警方到場協助。

該名乘客是劉女（50多歲），持非該班車次的車票，並占用他人座位。員警抵達前，列車長勸導多次，劉女不聽，列車長只好告知運送契約規定後予以解除運送契約。不過，劉女不願下車，嚷著「有人要坐我會讓」、「他可以坐旁邊」。

員警抵達後，合力將劉女抬下車，她大喊「我不要下車，你沒有還我錢」，連續呼救了17次救命。網友表示，列車因此延誤15至20分鐘，直呼「根本是魔王級的奧客」。

鐵路警察局呼籲，搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有騷擾、影響他人之行為，可通報列車長或鐵路警察處置，不聽勸導者，依違反鐵路法57條第1項規定及鐵路運送規則第4條第5款規定，鐵路機構得拒絕運送、解除契約或終止契約。

