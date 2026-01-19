新自強號好難坐？「座椅優化進度曝」 交通部拚這時全數完工

記者李育道／台北報導

立法院交通委員會今（19）日考察「桃園及新竹地區交通建設」，由委員林國成出席，交通部長陳世凱率公路局長林福山、路政及道安司長吳東凌、公共運輸及監理司長胡迪琦、台鐵公司董事長鄭光遠、中華郵政副總經理蔡文慶等相關主管一同參與。

交通委員會今日前往富岡車輛基地，實地考察「新自強號EMU3000型座椅優化」最新進度，並現勘「文化車輛EMU100型自強號維護情形」及「富岡機廠電聯車維修作業」。

台鐵公司鄭光遠董事長說明車輛維修情形。（圖／交通部提供）

針對新自強號EMU3000型座椅優化，交通部表示，為提升旅客乘車舒適體驗，目前配合車輛三級檢修同步進行座椅優化作業，重點在強化舒適度與使用便利性，並責成台鐵公司加速進度，目標於116年底前完成全數50編組的座椅優化。

至於文化車輛EMU100型自強號維護情形，交通部指出，素有「英國貴婦」之稱的第一代自強號車頭，退役後改裝為土地公廟，成為退役車輛循環再利用的典範，也凝聚基地同仁對工作的使命感與向心力。

立法院交通委員會考察新竹市延平公有停車場。（圖／交通部提供）

在富岡機廠電聯車維修方面，因應多車種同時維修的現況，台鐵已正式導入車輛維修管理系統（MMIS），建立動態修車量能排程。交通部也要求台鐵持續排除維修瓶頸，確保年度營運車隊穩定供應。

交通部強調，安全是台鐵營運的基石，要求台鐵持續優化車輛維修流程，讓民眾「搭得安心」。同時，春節連假將至，也期許台鐵以高標準的維修效率與品質，強化營運車隊整備。

立法院交通委員會考察樹林頭公園停車場現勘。（圖／交通部提供）

另外，針對新竹市延平地下停車場，交通部說明，因未發生契約責任，無法保留預算，加上前瞻計畫已於去年結束，將請新竹市政府提供相關書面說明後，依法予以協助。

至於新竹國際展演中心停車場，交通部則表示，將請新竹市政府提供結算說明等資料，由交通部公路局送交審議委員會審議。

