新臺幣利率交換交易系統明年上線

配合國內店頭衍生性金融商品市場集中結算制度實施，為強化對市場服務，櫃買中心已完成優化新臺幣利率交換(IRS)交易系統，並訂明年1月12日上線，優化內容包含新增IRS成交資料傳送臺灣期貨交易所進行集中結算之功能，另可將資料傳送至衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統(TR系統)進行交易資訊申報，提供金融機構交易、傳送集中結算及資訊申報之一站式服務。

櫃買中心表示，未來金融機構於櫃買中心IRS交易系統成交後，成交資料將可於交易當日透過該交易系統傳送集中結算機構並接續完成TR申報，將大幅促進交易提交集中結算之即時性，進一步提升金融機構作業效率。

櫃買中心新臺幣IRS交易系統係採電子化交易方式，金融機構可於線上即時報價並成交IRS交易，交易資訊透明公開，提供市場便捷、低成本之交易管道。