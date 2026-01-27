新臺幣要改版了！央行啟動「臺灣之美」12主題票選

新臺幣。（示意圖／photoAC）





中央銀行今（27）日宣布，新臺幣鈔券改版計畫已正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」為核心主題。

為提升民眾對新版鈔券的認同感並凝聚社會共識，央行即日起於官方網站開放12項面額主題供民眾進行網路票選，投票結果將納入專業判斷，作為新版鈔券設計的重要參考。

12項主題展現台灣特色 涵蓋生態、科技與人文

央行表示，新版鈔券改版案已於114年10月23日啟動。為擴大民眾參與，央行擬定12項與「臺灣之美」相關的面額主題。

包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。民眾可上網票選出心中最能代表台灣的意象。

即日起開放投票至2月13日 每人最多選5項

票選活動自115年1月27日上午10時起至2月13日下午5時止。民眾可至央行官網「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」參與。

投票方式須通過電子郵件信箱驗證，每個信箱限投票1次，每次最多可票選5項主題。央行將依票選結果對主題進行排序，以瞭解民意偏好。

投票抽好禮 送馬年套幣與國家公園采風幣

為鼓勵國人踴躍表達意見，央行特別準備豐富獎品作為抽獎之用，獎項包括10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣。詳細抽獎辦法可至票選網站查詢。

