新臺幣鈔券改版沸沸揚揚之餘 央行首度表態納管穩定幣發行

中央銀行（以下簡稱央行）副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆今（30）日立法院財政委員會，就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備詢虛擬資產穩定幣發行方面事宜。被視為央行首度表態將對穩定幣發行納管。

穩定幣為當前市場火熱議題，中央銀行29日報告指出，穩定幣可能成為跨境支付，以及台外幣資產兌換工具之一，應適當監管，主要國家已經陸續將穩定幣納管，央行將研議業者向央行申報資料的作業及規範。此舉被視為央行對穩定幣納管表態。央行副總裁朱美麗與金管會主委彭金隆今（30）日立法院財政委員會，進行專題報告與備詢。

其實早在第3次央行理監事會時，針對國際穩定幣發展與監管方式，花了整整近10頁PPT說明。央行指出，我國對虛擬資產的監理，由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，穩定幣發行規範與美國、歐盟相似，包括發行許可、發行人資格、資產區隔、準備資產管理、禁止付息及資訊揭露等規定。主要國家監管作法分為兩類，一種是直接訂定穩定幣專法，例如美國；另一種是訂定虛擬資產法案，內容包括穩定幣相關規範，歐盟及我國都採此方向。

目前央行與金管會持續進行意見交換，央行也提出4大相關建議，包括準備資產審計、資訊揭露、準備金計提和業務申報等。因為涉及跨部會協商，才可能確定何時報送立法院審議。央行對於準備資產規範提出兩方向，一是穩定幣發行人應比照電支機構，發行達一定金額者，準備資產一部分須提存於央行準備金，其餘用於存款或購買高品質、高流動性金融資產；二是穩定幣準備資產價值需大於或等於其發行的穩定幣金額，以增加市場信心並防範擠兌。

