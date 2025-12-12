新興區牛肉麵館藏在巷弄 用手工麵和濃郁湯頭征服味蕾

湯頭濃郁、牛腱入味，這間成為高雄新興區平價牛肉麵的人氣首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

高雄人氣麵館：一碗麵的開端 來自一次傳承

在高雄，想找到一碗湯頭真材實料、麵條又有咬勁的麵，沒那麼簡單。老饕們要的，不只是飽，更是吃得出用心的那一口。

在高雄新興區南華路上，一家名為老霄下麵館的高雄人氣麵館，自 2024 年春天低調開幕後，迅速成為在地居民與遊客間的口碑焦點。每日午晚時分，街角常飄出濃郁湯香，讓人忍不住循味而來，成為新興區美食地圖上一個愈來愈顯眼的標記。



創辦人回憶，開這間店的起點，其實來自一場「接手」：原本經營多年的新興區傳統麵館老闆退休，熟識的鄰居與熟客對這份味道依依不捨。他因而決定延續這個味道，也延續街坊之間的連結。「不是什麼創業夢，純粹不想讓這碗麵就此消失。」他說。

廣告 廣告

新興區北方麵館：湯頭到麵條皆為自家手作，每一碗都吃得到誠意（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高雄手工麵店 從西點到北方麵食的職人養成



不同於多數麵店老闆的背景，這位創辦人在 14 歲時便踏入廚藝世界，起初學的是糕餅與西點，退伍後也曾在中央廚房任職，專門製作港式點心。直到當兵時接觸北方麵食，他才開始真正琢磨「一碗麵」的技藝，也因此成就了今日這間廣受好評的高雄手工麵店。



這些看似分散的經歷，如今成為新興區北方麵館老霄下麵館的味覺基礎。無論是湯底的層次熬煮，或是配料的精細處理，每一道程序都能看見他過往累積的廚藝功底。他強調：「自己不喜歡吃的，就不會端上桌。味蕾很誠實，不能靠嘴說服。」

新興區乾拌麵推薦必吃：榨菜肉絲麵的樸實鹹香，讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新興區牛肉麵 慢熬湯頭打造高雄必吃牛肉麵



老霄下麵館的料理風格，並不追求標新立異，而是從細節中打造「可口又可信」的味道。湯頭選用大量牛骨、蔬果與藥材慢火細熬，層次鮮明而不膩口；麵條則由家人親手製作，無論是湯麵或乾拌麵，都能展現恰到好處的彈性與吸附力，成為許多老饕心中的高雄湯麵首選。



目前最受歡迎的菜色，包括川味「招牌牛肉麵」，不走傳統紅燒路線，口感香氣濃郁卻不嗆辣，讓不少媒體與部落客評為高雄必吃牛肉麵；以花腱肉、牛肚、牛筋組成的「牛三寶麵」，更是新興區牛肉麵愛好者指名回訪的招牌品項；還有選用豬頰心肉的「紅燒豬肉麵」與「藥膳排骨麵」，滋味溫潤又不失層次。



這些麵食看似樸實，卻累積了不少回頭客，更在社群平台與 Google 上收到來自日本、香港、韓國與歐美旅人的一致好評，也讓這間店成為六合夜市美食與美麗島站附近麵店的熱門推薦之一。

美麗島站牛肉麵推薦：店家堅持不加科技調味，每一鍋牛骨湯都是數小時細火慢熬（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新興區平價小吃 從一間小店慢慢做出品牌味道

創辦人不諱言，自己從未將老霄下麵館設定為快速擴張的餐飲品牌。他說：「每家都有特色，我不會說我們是最好吃的，但如果有七八個人會記住，就值得了。」



目前，他已在思考分店的可能，並非為了規模，而是希望更多人有機會嚐到這碗手工麵。他相信，「用心」這件事，無法量化，卻能被味蕾記住。老霄下麵館在高雄市區同時扮演新興區中式餐廳與新興區平價小吃的角色，既是觀光客尋找「六合夜市內用晚餐」時的意外驚喜，也逐漸成為在地居民日常的美味選擇。



對於這家位於高雄新興區的小吃店來說，品牌的建立從來不是靠廣告或行銷堆疊，而是靠一碗碗端上桌的麵，一碗讓人記得的味道，也讓人記住這家高雄人氣麵館的誠意。



吃麵前你可能也想知道的事



Q1：這家麵館在哪裡？交通方便嗎？

《老霄下麵館》位於高雄市新興區南華路，鄰近美麗島捷運站與六合夜市，步行約 5 分鐘即可抵達。無論你是搭捷運或從夜市散步過來，都是非常方便的地點。



Q2：招牌菜是什麼？推薦第一次來點什麼？

最多人推薦的有牛三寶麵、招牌牛肉麵與藥膳排骨麵。牛肉選用花腱部位，湯頭以多種香料熬製川味，層次分明、香氣濃郁但不嗆辣，與一般紅燒牛肉麵風格有所不同；藥膳排骨則使用月亮軟骨，燉煮入味、口感特別。如果你喜歡濃郁湯頭，《老霄下麵館》是許多網友心中的高雄湯麵推薦之一。



Q3：《老霄下麵館》價位大約多少？

店內屬於平價小吃價位，主食約在 NT$75～NT$150 之間，份量實在又不使用人工添加物。無論是學生、上班族或家庭客，都能輕鬆享用，是物超所值的高雄中式餐廳選擇。



Q4：營業時間與用餐方式？

目前營業時間為每天 11:00–19:30，週六延長至 20:00，週日休息。提供內用與外帶，不定期開放預訂外送。



《老霄下麵館》

地址：高雄市新興區南華路156號

連絡電話：07-237-8893

官方FB：https://rink.cc/9p9sj

Google地圖：https://rink.cc/gx85i

（最新資訊請以商家公告為準）