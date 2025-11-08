新興市場教父示警：AI股恐回檔40％

▲傳奇基金經理人、有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）最新接受採訪時指出，AI相關類股可能會大幅回檔，幅度恐達到30～40％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近期高盛和摩根士丹利的執行長紛紛示警美股未來兩年內恐將出現回檔，傳奇基金經理人、有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）最新也加入看空行列，在接受採訪時指出，隨着估值飆升，AI相關類股可能會大幅回檔，預估幅度恐達到30～40％。墨比爾斯建議投資人先把資金放在其他地方，等到回檔出現後再考慮逢低買進。

根據《商業內幕》報導，高盛執行長所羅門（David Solomon）日前說未來兩年內股市可能會出現10～20％的下跌；摩根士丹利首席執行長皮克（Ted Pick）也稱股市將經歷週期性的10～15％回檔，並認為這樣的調整對市場來說是有益的，而墨比爾斯接受彭博電視台採訪時也持類似看法。

墨比爾斯認為，AI相關企業的估值過高，且許多科技公司用於投資AI基礎設施的資本支出可能已經過度，撥出數十億美元的支出規模難以持續，尤其是在獲利前景並不明朗的情況下，高估值加上高支出更加讓人擔憂。

墨比爾斯表示，「當我說回檔時，指的是下跌30％、甚至40％」，但墨比爾斯強調AI領域未來仍然看好，回檔只是一時的，「我們必須為市場調整做好準備，逢低買入，等到下跌3～40％發生，就可以大量承接」。

另外，墨比爾斯也建議投資人可以關注新興市場，今年迄今iShares MSCI新興市場ETF上漲約29.7％，表現超越了同期標普500指數的13.8％漲幅。墨比爾斯說這主要得益於中國和印度股市的強勁表現，大大提升新興市場的形象。中國經濟正在向科技產業鏈快速攀升，印度也在電腦硬體領域蓬勃發展，推動資金回流至新興市場。且受到聯準會降息等多種因素影響，美元相對較弱勢，也增強了外國企業的購買力。

