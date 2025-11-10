新興市場教父示警「AI龍頭恐崩40%」 高盛也點頭：先跑一段再拉回





面對AI浪潮崛起，全球都在致力開發相關領域，包括輝達等企業因挾帶關鍵技術更是賺得盆滿缽滿，但華爾街似乎有不同的觀點，包括被喻為「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）警告，隨著估值飆升，未來AI龍頭股恐崩跌最高40%，此外Cresset Capital投資策略長艾布林（Jack Ablin）以及高盛執行長蘇德巍（David Solomon）也抱持類似觀點，其中蘇德巍也警告未來兩年市場恐有大約20%的下跌風險。

綜合外媒報導，資產管理公司Mobius Capital Partners共同創辦人、被喻為「新興市場教父」的墨比爾斯，他在接受《彭博》專訪時表示，AI龍頭的股價漲勢已使估值攀至高檔，同時超大型科技股投入的AI資本支出「可能過度」，在基本面尚未完全證明變現路徑之際，「市場對題材的溢價將面臨修正。」

墨比爾斯表示，「當我說修正時，指的是下跌30%、甚至40%。但我仍看好AI的長期趨勢，這場調整會出現，但不會持續太久。」

根據他的觀點，最大的擔憂在於AI領域估值過高與資本支出龐大，許多科技巨擘在AI方面的投資「可能過度」，光今年資本支出就高達數十億美元，但同時也建議投資者爲回調做好準備，並在低檔大膽承接，「我們必須爲市場調整做好準備，到時候要逢低買入，如果AI股下跌30%、40%，我會全力買入。」

報導提到，對AI企業估值過高的疑慮，確實引發投資人擔憂甚至拋售公司股票，例如那斯達克過去一週重挫3%，創下川普4月公布對等關稅以來單週最大跌幅，就連標普500週線也終結3週來的漲勢，包括微軟、輝達、超微、帕蘭泰爾（Palantir）、甲骨文與Meta市值更是下挫，集體蒸發大約8200億美元（25.4兆台幣）。

不僅如此，認為AI公司估值過高的觀點在華爾街也不在少數，其中Cresset Capital投資策略長艾布林（Jack Ablin）也提出相同看法表示，「估值過高，即使是最為不足道壞消息都會被誇大，而好消息則不足以產生實質影響，因為預期已相當高了」。

OpenAI執行長山姆阿特曼（Sam Altman）也曾警告，他認為AI產業熱潮正在泡沫化，還提醒「有人會賠上鉅款」，但也強調投資AI未必是壞事。阿特曼提到，那些由「三個人和一個想法」組成的AI新創公司，憑藉極高的估值就獲得巨額融資，這種現象「近乎瘋狂」，而且是「非理性的行為」，「有人會損失巨額資金，我們不知道是誰，但很多人會賺得盆滿缽滿。」

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）也抱持類似觀點，同樣曾經警告市場拉回很可能發生，他近期在香港舉行的「全球金融領袖投資峰會」上表示，市場近期漲勢雖強，但「未來12至24個月內，股市出現10%至20%回檔的機率不低」，市場往往「先跑一段再拉回」，這是長期牛市週期中的自然現象。

