新興毒品戕害生命 信義警「黃金時間」溯源掃蕩販毒網

大陸神舟二十一號飛船於1日順利與在軌執行任務的神舟二十號飛船「會師」後，3名遠道而來的太空人已展開與另3名太空人的共同生活。而此次神舟二十一號飛船不僅史無前例帶上4隻小鼠到太空中飼養，還首次帶上了「太空烤箱」，為大陸空間站「太空廚房」增添了新設備。如今，在距離地球400公里的大陸空間站裡，竟飄出了烤雞翅與烤牛排的香味。

中天新聞網 ・ 17 小時前