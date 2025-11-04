新興毒品戕害生命 信義警「黃金時間」溯源掃蕩販毒網
【警政時報 徐煜勝/台北報導】114 年10月25日21時許，於臺北市信義區某寓所內發生一男一女倒臥客廳、無生命跡象之重大案情，經由 臺北市政府警察局信義分局（以下簡稱「信義分局」）接獲報案後，迅速成立專案小組、通報 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官 邱舜韶指揮偵辦。
經現場勘查發現疑似毒品殘留痕跡，專案小組立即於11月2日持搜索票、拘票，於信義區及中山區拘提蘇姓、謝姓、鍾姓三名犯嫌，起獲安非他命、搖頭丸、現金新臺幣56 萬餘元及犯嫌手機等贓證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移請偵辦。
信義分局強調，毒品對身心健康具高度成癮性與危害性，市長 蔣萬安與警察局長 李西河均高度重視毒品防制，要求全力掃蕩毒品、杜絕毒害，恢復社會安居樂業環境。
事件經過
10月25日晚21時許，信義分局接獲民眾通報，位於信義區某住家內有2人倒臥，無生命跡象。
警方立即前往現場並組成專案小組，現場勘察發現可疑毒品物證。
為查明死因並釐清毒品來源，警方調閱多路監視器、查訪死者親友。
鎖定蘇、謝、鍾三名犯嫌，懷疑其於10月間向該死者販售毒品。
11月2日凌晨，警方憑法院及檢方核發之搜索票、拘票，在信義區與中山區同步拘提三嫌。
搜查現場起獲安非他命、搖頭丸、現金56 萬餘元及手機等，三嫌訊後移請北檢偵辦。
警方呼籲
毒品對身體、精神皆具破壞性，成癮後往往無法自拔，甚至造成無法挽回的生命代價。民眾如發現可疑交易、聚會或毒品殘跡，請立即通報警方，共同守護社區安全。青少年尤其易受新興毒品誘惑，家長、教育單位應加強溝通與監督，引導正確價值觀。
