新興毒品致死 去年奪151命

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

據法務部法醫研究所統計，去年國內新興毒品相關致死案例暴增至151件，是10年來新高，顯示國內新興毒品氾濫，毒害年輕人問題嚴重。（本報資料照片）

去年10月，身價9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師，陳屍於台北市信義區豪宅，檢警查出2人混合吸食多種新興毒品喪命，引發關注。據法務部法醫研究所統計，去（114）年國內新興毒品相關致死案例暴增至151件，數量約為前（113）年的2倍，估算平均每月因施用新興毒品死亡超過12人，創下近10年新高，顯示國內新興毒品氾濫，毒害年輕人問題嚴重。

對此，台灣高檢署強調，將持續整合檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統，執行「安居緝毒專案」，在全國同步掃蕩新興毒品及不法集團。

廣告 廣告

去年10月，檢警獲報在北市信義區豪宅內，發現陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師死亡，並在客廳桌子查獲K他命、搖頭丸、安非他命、迷姦藥G水等多種毒品，檢警事後逮獲並起訴同為富二代的蘇姓、鍾姓藥頭共3人。

台灣高檢署「2025年毒品情勢分析」指出，據法務部法醫所毒物化學組統計，國內新興毒品相關致死案件，近10年共計870件，10年間數量互有增減。

法醫所統計，新興毒品致死件數，自民國105年起65件、106年增至100件、107年減為45件、108年有84件、109年增為143件、110年減至85件、111年持續減為52件、112年略增至68件、113年77件、114年卻暴增至151件，為近10年統計最高。

據統計，國內因施用新興毒品致死者，平均年齡不到30歲，多為年輕人，男性居多，平均每名死者被檢出4至5種新興毒品，死因大多數是吸毒過量、混毒導致中毒死亡。

不過，法醫所過去曾經提出警告，施用新興毒品後產生幻覺由高處墜落死亡的比例，亦不在少數，光是106年的100起死亡案件中有19件是非因吸毒過量、混毒致中毒死亡，而是吸毒後因精神異常而無預警自高處墜下死亡，比率19％，高於105年5人墜樓的比率7.7％，值得重視。