新興營區轉型城市綠肺 楊瓊瓔推動聚興萬坪綠帶再添活動中心
台中市潭子區聚興里人口已突破5000人，長期苦無完善集會空間，市民活動中心興建工程過去因用地權屬與經費問題一度卡關。經楊瓊瓔多年奔走協調，成功整合中央與市府資源，促成國防部軍備局同意無償撥用土地，市府並投入總經費1840萬元，今日舉行動土典禮，預計10月完工，未來可提供超過200人同時使用，提供里民集會、活動及社區交流的重要空間，也讓聚興社區萬坪綠帶生活圈的最後一塊拼圖到位。
聚興里市民活動中心興建工程今（19）日上午舉行開工動土典禮，由民政局長吳世瑋、法制局長李善植代表市長盧秀燕主持，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃及多位里長、里民到場見證。
吳世瑋表示，聚興里過去辦活動常需借用學校或他里活動中心，十分不便，感謝楊瓊瓔協助向軍方爭取土地，也感謝市議員賴朝國與里長黃沛綺多年來持續爭取，以及市議員蕭隆澤、徐瑄灃對預算的支持，讓工程得以順利推動。活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，鄰近市警局及簡易棒壘球場，交通便利，將興建地上一層樓建築，樓地板面積約70坪，規劃為多功能集會與活動空間。
潭子區長劉汶軒指出，建築設計以森林意象與淺色系立面為主，透過大面積採光窗引入自然光，並運用木質元素與通透開窗，讓戶外綠意延伸至室內空間，並與周邊萬坪綠帶、生態步道與森林廣場串聯，打造兼具休閒、生態與藝文機能的嶄新里鄰據點。
楊瓊瓔則表示，聚興里原有部隊駐守，她爭取軍方遷建並釋出14公頃土地，歷經十多年努力，陸續促成新興國小、市警局及潭子區公所等進駐，並推動聚興社區休憩場域改善一、二、三期工程，成功打造萬坪綠帶，讓原本封閉的軍事用地，逐步轉型為開放、共享的城市綠肺。至於聚興里市民活動中心用地，她則向國防部爭取無償撥用無償撥用豐興段1084地號等3筆國有土地，總面積近4000平方公尺，再由市府編列1840萬元預算，克服用地與經費障礙拍板興建。
聚興里長黃沛綺表示，里內人口逐年增加，未來無論是里民大會、節慶活動、藝文展演或長者與親子活動，都有合適空間使用，對提升社區凝聚力助益良多。市府也指出，近年潭子區建設齊頭並進，包括親子館、運動中心、停車場與多項道路改善工程陸續完成，未來也將持續推動建設，打造更宜居的生活環境。
楊瓊瓔最後強調，聚興社區從軍事管制區轉型為結合學校、行政機關與萬坪綠地的宜居生活圈，每一步都不容易，這些成果都是長期一步一腳印累積而來；未來她也會持續緊盯工程品質與進度，確保如期如質完工。
