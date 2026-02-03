新興股債扶搖直上 富坦新興市場月收益基金漲幅居冠

〔記者吳滋雅／台北報導〕全球地緣政治持續緊繃、下任美國聯準會主席人選提名出爐、貴金屬價格短線崩跌壓力驟增，引發市場諸多不安，美股連續數日陷入高檔震盪，但新興市場則走自己的路，股債資產多有表現。市場人士分析，新興市場正受惠於總經環境穩定、政策彈性與企業改革等價值浮現，中長線而言已是當前投資組合不可或缺的配置。

只是新興市場幅員廣闊、潛力題材互異，投資新興市場平衡基金需要慎選。就績效而言，27檔境外平衡混合型基金自今年來短短一個月的時間，表現最佳和最壞者就有將近七個百分點的差距，若再拉長時間至過去一年來的累積報酬，富蘭克林坦伯頓新興月收益基金以近四成的漲幅穩居冠軍寶座，比居次的同類型基金高出有一成之多。

平衡型基金雖能在股債市之間靈活調度以應對市場變化，如果績效想要高人一等，基金經理團隊的操盤功力舉足輕重。基金達人分析，近期漲勢使部分落在新興國家的科技股評價水準偏高，但整體新興市場仍蘊含豐富價值，主動管理可協助投資人更有效掌握新興市場的多元投資機會。

以這一兩年來績效皆稱冠的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金來說，動員新興市場、全球宏觀與多元資產三大管理團隊共同管理，為投資人積極發掘資本利得、利息與匯兌三大收益來源，同時因應不同理財需求，也納入維持可持續性的配息政策，據統計最新的年化配息率達8%以上。

市場專家指出，新興國家在2025年初期關稅衝擊後，股市方面歷經供應鏈調整、貿易路徑轉換，轉向仰賴內需驅動的成長模式，此外包AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的增長，搭配具吸引力的評價面，投資人也對整體投資展望相對樂觀。

新興國家體質強韌，不只安然渡過疫情、聯準會積極升息、美國政府關稅等多次危機，外匯存底也持續累積，加上當地債市規模擴大已逐步降低對外債的依賴，可觀察到資金已有回流跡象，預期隨著去美元資產化趨勢成形，債市行情的未來成長空間值得期待。

理財專家建議，一開年全球股市頻頻高檔震盪，但無損風險性資產中長期前景，只是因應短線波動，仍應以平衡配置策略為上，新興市場或美國股債平衡基金皆可視為首選資產。

資料來源：理柏資訊，原幣報酬率截至2026/2/2。製表：記者吳滋雅。

