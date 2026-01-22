新興計劃預算黨團協商 陳培瑜嗆3藍白委「演爛戲」、綠怒離席

立法院今（22日）下午針對在野黨所提38項、718億新興計畫將先行動支召開黨團協商。 圖：周煊惠 / 攝

115年度中央政府總預算案持續卡關，立法院今（22日）下午針對在野黨所提38項、718億新興計畫將先行動支召開黨團協商。民進黨團幹事長鍾佳濱直言，已超過5個月，只要立院一天不完成審議，今年度就沒法定預算，喊話藍白回頭是岸；黨團書記長陳培瑜則點名到場的3位藍白委林沛祥、蘇清泉及張啓楷，怒批找來百位官員、幕僚來這裡陪演爛戲，好意思坐在這邊？不給錢的不就是藍白？綠營發言完後，憤而離席表達抗議。

立法院財政委員會下午召開針對38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支相關的黨團協商會議，由國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌主持。

鍾佳濱發言直言，不能只施捨2％，人民還要98％，不論今天協商結果如何，縱使表決通過一般提案，115年度中央政府總預算案仍未交付審查，只要立院一天不交付、完成審議，今年度就沒法定預算。

鍾嘉濱提到，在野黨主張挑出新興計畫中718億、他們認為民生需要迫切的，但不解為何在野黨認為剩下預算之中，有哪個項目不是攸關民生、迫切需要？若今天協商按照在野黨要求只先行動支718億，形同只做2%、其他98％凍結，沒法定預算可執行，其中有2992億較去年增加的部分，有1017億是所謂新興計畫，不理解在野黨怎麼衡量這718億優先？既然沒審查，如何知道優先？其他不優先、迫切？

鍾佳濱指出，新興計畫部分先行動支718億，然而，較去年延續計畫、但擴增部分仍有1975億未審，包括延續行計畫擴增與二備金，都攸關人民，尤其二備金是防災的救命錢，其他擴增部分，若沒預算交付審議，很多建設都勢必停宕，民進黨團認為這個一般提案只施捨2%，無法寄全體人民之福利，要求儘速將3兆350億總預算案交付審查。

鍾佳濱說，預算審查期間，若行政院遇有執行上所急需，再依法請求先行動支，哪有像羅智強所說「行政院怠惰」？5個月不交付審查，左手擋3兆預算、右手給2％，這還要向全國人民示好？「毒是你放的，你現在才來解毒，還振振有詞，誣指行政院怠惰？」今天所有行政院官員都在苦候立院能趕快將總預算案交付審議，並呼籲離延會會期只剩兩次院會，呼籲在野黨回頭是岸，以天下蒼生人民為念，別再凍結98%預算，只象徵性放行2％安慰人民。

陳培瑜則說，她直接點名3位現場出席的立委，先點林沛祥，「TPASS被我們點名點到怕了吧？所以現在才出席協商」，還稱是藍白給的，要不要臉？還有蘇清泉，上午民進黨團才跟醫師公會開記者會，相關疫苗、醫療韌性因總預算案卡關受影響，聽到了嗎？

陳培瑜也嗆聲，張啓楷不是說要參選嘉義市長？阿里山鐵道火車也會受到影響，「你們三個好意思坐在這邊？」她今早說了，藍白黨團做戲三部曲，「卡預算」、「演大戲」，指現場超過100位行政院官員、幕僚、工作人員「陪你們演這場爛戲！」

陳培瑜直言，接下來，藍白就會剪接影片、騙人民，到底是誰怠惰、誰不給錢？「就是你藍白政黨！」。發言完後，民進黨團立刻離席表示反對。

