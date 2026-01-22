新興計畫先行動支案協商破局 全案保留送院會處理

（中央社記者王承中台北22日電）藍白今天召集朝野黨團協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，由於民進黨團代表在發言後離席，加上多數列席部會均表達，盼立院審查總預算，立法行政的討論無法聚焦，會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。

今年度總預算卡關，立法院會16日通過，將藍白所提38項新興計畫、約新台幣718億元的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」逕付二讀，並交付朝野黨團協商。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天下午在立法院召集朝野黨團協商，研商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，由國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌共同擔任會議主席。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱發言時指出，民進黨團立場很清楚，總預算不能只施捨2%預算，人民還要其餘98%的預算，縱使未來藍白的提案表決通過後，但今年度總預算仍未交付審查，只要立院一天不審議，今年度就沒有法定預算。

鍾佳濱表示，始終無法理解，除了718億以外的預算，其餘的預算哪一項不是攸關民生、迫切需要。如果今天協商只按照在野黨要求，只同意先行動支38項新興計畫、共718億元，形同今年度3兆元的總預算，只做了718億元，其他的預算形同凍結，沒有法定預算可以執行。

鍾佳濱指出，民進黨團認為，藍白的提案只施捨2%，無法增進全民福利，解決建設的燃眉之急，要求儘速將今年度總預算案交付審查，審查期間如行政院遇有在執行上有急需的，在循預算法54條規定，請立院同意先行動支。

鍾佳濱及民進黨團書記長陳培瑜等人在發言完畢後，便離開朝野協商現場，未參與後續協商。

民眾黨團副總召張啓楷發言表示，今年度總預算，民進黨先是違法擺爛，在野黨要解決問題並提出解決方案，結果民進黨團卻還在阻擋。民進黨先前說治水、TPASS的預算很重要，現在在野黨提出解決方案，結果民進黨卻不支持。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，依法編列預算是公部門最基本要求，結果行政院未依立法院三讀通過的法律來編列預算，這就是非法、違法的總預算。今天在野黨依預算法54條規定，同意行政院先行動支相關民生預算，完全合法、合理、必要，也符合比例原則，也請行政院盡快合法的編列預算，送至立法院審查。

待朝野黨團代表發言結束後，羅智強針對藍白所提「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」中所列的38項新興計畫，逐一詢問列席的主管部會，是否贊成立院同意先行動支；但不少部會都表達，各項預算都息息相關，盼立法院儘速審查總預算，未針對會議主席的詢問予以回應。

由於民進黨團代表已離席，再加上立委與行政機關的討論無法聚焦，朝野協商在歷經約1小時的討論後，最後羅智強宣布，針對這38項新興計畫的預算，全案保留，送院會處理。（編輯：林克倫）1150122