新興計畫先行動支案協商破局 全案保留送院會處理

國民黨團及民眾黨團今天(22日)召集朝野協商「今年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」，由於民進黨團代表在發言後提前離席，以及多數列席部會均期盼立法院審查總預算，最後會議主席、國民黨團書記長羅智強裁示全案保留，送院會處理。

今年度中央政府總預算案至今尚未在立法院排審，藍、白黨團日前挾人數優勢，抽出總預算案中38項新興及新增計畫預算共新台幣718億元逕付二讀，交朝野黨團協商。

藍、白黨團22日下午召集朝野黨團協商。民進黨團幹事長鍾佳濱發言時表示，總預算不能只施捨2%，人民還要其餘的98%，縱使未來表決通過藍、白的提案，但今年度總預算仍未交付審查，只要立院一天不審議，今年度就沒有法定預算。他呼籲立法院儘速將今年度總預算案付委審查，審查期間若行政院有急需執行的項目，再循預算法第54條規定請立法院同意先行動支。

廣告 廣告

國民黨團首席副書記長林沛祥則說，行政院未依立法院三讀通過的法律編列預算，這是非法、違法的總預算。在野黨依預算法第54條規定同意行政院先行動支相關民生預算，完全合法、合理、必要，也符合比例原則，他請行政院盡快合法編列預算，送到立法院審查。

協商過程也詢問列席部會是否贊成立院同意先行動支718億元預算，但多個部會都表達各項預算息息相關，期盼立法院儘速審查總預算。

由於民進黨團代表在發言後提前離席，在野黨立委與行政機關也難以聚焦討論，最後會議主席、國民黨團書記長羅智強裁示將38項新興計畫的預算全案保留，送院會處理。(編輯：許嘉芫)