新興計畫共2,992億 藍白只放行720億！鍾佳濱轟：憑什麼決定

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續阻擋「115年度中央政府總預算案」付委審查，卻另提案主張依《預算法》第54條，同意「先行動支」部分新興計畫預算，引發憲政爭議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日受訪時嚴正指出，藍白此舉不僅邏輯矛盾，更是史無前例地曲解法律、侵害行政權，民進黨團將堅決反對。

立法院今日召開院會，國民黨、民眾黨挾人數優勢通過議程，藍白兩黨自行於整體新興計畫總額高達2,992億元抽出約720億元予以先行動支。

鍾佳濱表示，依藍白提案內容，目前年度中央政府總預算仍未完成審議，國、眾兩黨卻主張僅針對新興計畫中約720億元、他們認定「攸關民生且具急迫性」的項目，先行同意動支。然而，整體新興計畫總額高達2,992億元，藍白卻未說明為何其餘2,200多億元被認定為「不重要、不急迫、不攸關民生」。

鍾佳濱質疑，總預算既然尚未進入實質審查，藍白如何能在未審預算內容的情況下，就自行判斷哪些項目重大、哪些不重要，「難道只看預算書標題就能下判斷？」他反問，既然藍白自認已充分理解哪些預算重要，為何不直接啟動整本總預算的審議程序。

他也強調，依《憲法》第70條，立法院不得為增加支出之決議，預算編製權專屬行政院，立法院僅能審議、刪減或維持原數，無權調整預算結構或自行挑選項目優先執行。《預算法》第54條的立法意旨，是在行政院認定特定新興計畫確有急迫必要時，主動向立法院請求先行動支，而非由立法院在怠惰不審預算的情況下，反過來自行指定哪些預算可以先放行。

他指出，過去即便曾發生年度總預算延宕至年中才完成審議的案例，行政院也未曾提出新興計畫要求先行動支；而此次藍白所為，卻是由立法院以「一般提案」方式主動援引《預算法》第54條，堪稱憲政史上首例。

鍾佳濱以比喻說明，這種作法如同立法院自己讓預算停擺，造成新興計畫無法執行，再自行充當「解套者」選擇性放行部分預算，「自己下毒、自己解毒」，完全背離法律原意。他直言，2,992億元的新興計畫，都是行政院依民生與國家需要所編列，「天下蒼生所需」，藍白無權只挑720億元優先，卻將其餘2,200多億元擱置不理。

鍾佳濱最後強調，若藍白真心關切民生，在總預算遲未審竣的情況下，應同意2,992億元新興計畫「全部」先行動支，待總預算完成審議後，再依法定預算執行；否則，就是以多數暴力破壞權力分立、錯誤引用法律、侵害行政院預算權。民進黨團對此違憲、違法的一般提案，將表達最堅決的反對立場。

