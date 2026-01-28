新興計畫預算先行動支協商破局 確定本會期無法通過

立法院議場。（本報資料照片）

藍白立法院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查，民進黨堅決反對強調藍白只放行2％預算。立法院長韓國瑜28日召集協商。國民黨團總召傅崐萁端出實際數據打臉，強調立法院預算中心已經計算出目前延續性預算、經常性預算，整體總預算實際已經可以動用高達92.5％，民進黨一直講「2％」，到底哪裡來的說法？韓國瑜也裁示，請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目提供各黨團參考，此案擇期再協商。

藍白立法院日前於立院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行動支，但行政院發言人李慧芝表示，就算通過部會用起來會非常為難，堅稱「政院想要執行每一筆預算」。由於綠營反對，並稱藍白只放行2％預算，因此本案仍在冷凍期，無法於本會期通過。

韓國瑜今日召集協商，傅崐萁指出，總預算要依法編列才能依法審查，公告的法律卓榮泰可以不編預算，是誰不遵守法律？另外民進黨一直在講2％，立法院預算中心已經把所有數字算出來，只要是延續性計畫都可以執行，現在總預算可以執行的有92.5％，民進黨到底哪裡來的說法？

國民黨團書記長羅智強也說，藍白提出先同意予以動支，按照議事程序有一個月冷凍期，呼籲民進黨團可以針對這38項新興計畫預算，不要再堅持協商期，今天若有共識，禮拜五院會就可以通過。

民眾黨團副總召張啓楷則說，1月22日，在黨團協商時，民進黨抹黑造謠說要放行的新興計畫只占總預算2％，現在擋的是防洪治水，是TPASS的錢。

不過民進黨團總召柯建銘仍堅持，藍白滿口笑話，總預算要過就全部過，不是挑三揀四，用政治手段處理總預算期期以為不可，無法接受。民進黨團書記長陳培瑜也說，今天尊重韓院長召開院長等級協商，是要告訴藍白，總預算不審都是藍白的問題，難道不列在先行動支表上的都不重要嗎？行政院副祕書長阮昭雄也說，行政院立場堅定也一貫，希望總預算付委審查。

韓國瑜最後裁示，協商各黨團意見不一致，還要繼續溝通，還在冷凍期院會無法處理，希望大家保持溝通。另外請行政院主計總處提供經常性經費、延續型計畫數額及項目提供各黨團參考。本案擇期再協商。

