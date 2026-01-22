新興計畫預算黨團協商 行政院：總預算通過都能執行

行政院副祕書長阮昭雄等中央部會首長都表示，仍希望總預算案能夠盡速付委、盡速審議，「只要總預算通過，新興預算都能立刻執行。」（丁上程攝）

立法院22日下午針對國民黨及民進黨團提出的38項新興計畫預算，提案先行動支一事舉行黨團協商。會前行政院副祕書長阮昭雄等中央部會首長都表示，仍希望總預算案能夠盡速付委、盡速審議，「只要總預算通過，新興預算都能立刻執行。」

阮昭雄會前受訪時指出，去年114年8月29日，行政院已經依照法律程序，將總運算送立法院審議，時至今日已經是115年1月22日，也就是時隔146天，將盡5個月的時間，總預算還沒付委，有點特別也有點離譜了，如果再繼續下去的話，會創下民主憲政體制的首例，這部分是國人所不願意看到的。

阮昭雄強調，只要總預算通過，新興預算都能立刻執行，立法院藍白兩黨團提案的清單，都在總預算案中，只要將總預算案盡速付委、盡速通過，在野黨的所有提案就都可以來執行了，呼籲朝野共同努力。

國防部副部長徐斯儉表示，國防部受影響部分約780億，佔國防部總預算超過1／5，不只影響到戰備，還影響到戰鬥人員的安全。海馬士增購、魚叉飛彈增購、幻象戰機的零組件、不對稱戰力標槍飛彈、刺針飛彈，更重要的是戰鬥人員的個裝，頭盔防彈板背心等等，這是當兵子弟需要安全防護，「這些有哪些不重要？有哪些可以等？希望年度預算趕快付委，並在委員的監督下謹慎編列。」

教育部次長張廖萬堅說，新興預算中4項同意的項目只佔22億，但教育部預算有3472億，只佔了0.6％預算，教育部仍希望能整體審議，對於教育推動比較有利。不審議預算，就是會影響到全民、孩子的教育，希望能把教育3472億預算好好審一審，「預算案可以動、刪、減、附帶意見，一定會尊重大院，如果只同意0.6％預算，會對教育預算執行造成很大困擾。」

衛福部長石崇良說，衛福部的總預算為3893億，15項新興計畫84億，今天立法院黨團僅提出4項，另外11項還有包括疫苗產業韌性，因應未來傳染病，是需要有國家疫苗產業，至關重要；科技資安防疫資料，也需要新興計畫預算。衛福部的相關預算幾乎都與民生有關，民眾的生命、權益跟健康，希望能盡快排審。

經濟部次長何晉滄說，經濟部相關的治水預算100億，補助給地方的有65億，AI十大建設有無人機、機器人的統籌型計畫，有36億；藥品供應韌性、無人機及電動車檢驗研發經費，230億的新興計畫預算能趕快通過；半導體研究發展補助經費，以及吸引國際大廠來台設置研發中心，總共有58億。100多億，希望總預算審查能一次性交到各委員會深入討論審查，通過之後才能推動。

