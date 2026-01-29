新興詐騙話術曝！誤設微信升級不解扣年費 警逮二類電信業者勾結詐團

刑事局日前發現新興詐騙話術，誤設微信升級不解扣年費，循線逮獲二類電信業者勾結詐團。（圖／翻攝畫面）

刑事局偵查第七大隊分析165反詐騙資料庫發現，去年7月以來出現多起「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯服務），若不解除將自動扣繳年費」等新興詐騙手法，總計約有18人受害，總財損金額約355萬餘元。而警方也循線掌握一對於新北市三重區經營二類電信的洪姓姊弟涉有重嫌，2人疑似透過一名李姓男子與詐團勾結，向中華電信申設30於支市話，以將詐團來電設微未顯示號碼，警方見時機成熟後也一舉將洪姓姊弟等9人逮捕到案。

據了解，詐團多以「未顯示」號碼撥打給民眾，等民眾上鉤後，以口述方式告知民眾假微信官網網址，以向「客服」申請解除服務，同時要求民眾提供銀行帳戶、證件照與信用卡資料等，從而轉帳至詐團所提供帳戶。

警方獲報追查後發現，一對分別為49歲與47歲的洪姓姊弟於新北三重經營二類電信台傳科技有限公司，透過29歲的李姓男子牽線與詐團聯繫，以個人名義在多處商辦大樓與客戶民宅內，向中華電信與遠傳電信等一類電信業者申請30餘線之市話電話與節費電話供IPPBX (網路電話交換機)使用，透過事先設定「顯號功能關閉」，藉此將來自境外的網路電話（VoIP），轉置為其公司所申設的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，「偽裝」成隱藏號碼的市話撥打給被害人，大幅提高詐騙的成功率，亦可避免詐騙市號遭通報停話。據悉，洪姓姊弟單單靠市話出租，短短半年內至少淨賺2160萬餘元。

警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，於去年下旬分波展開查緝，共計查獲洪姓犯嫌等5人到案，並查扣網路電話交換機（IPPBX）、網路閘道器（Gateway）、手機、存摺等贓證物。清查本案被害人計18人，合計財損金額達新臺幣355萬元，其中一名52歲女保險員遭詐150萬餘元，全案後續依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請地檢署偵辦。

刑事局表示，微信通訊軟體未於我國落地納管，一般民眾較難向官方客服詢問查證，使用上應特別小心偽冒或詐騙之情事，也呼籲二類電信業者，應恪遵相關法規，避免電信服務遭詐團利用，共同守護民眾財產安全。亦提醒社會大眾，任何自稱銀行、客服、公務機關，或是「未顯示號碼」的不明電話，均勿輕易相信其內容，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。

