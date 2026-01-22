新興預算付委協商破局！行政部門堅持全案審查 羅智強憤而散會

針對藍白提案讓部分新興計劃預算先付委審查，立法院召開黨團協商，國民黨立委羅智強（右）、民眾黨立委黃國昌（左）。陳祖傑攝



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補助都有可能斷炊，國民黨團、民眾黨團共同提案讓部分新興計劃預算先行付委審查。立法院今（1/22）天下午召集黨團協商，不過多個行政機關代表都統一口徑，表態堅持應讓整個總預算案付委審查，讓主持會議的國民黨立委羅智強相當不滿，憤而宣告散會。

立法院今天下午召集黨團協商，討論讓部分新興計劃預算先行付委審查，並邀請行政院各部會列席說明。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，審查預算不能只施捨2%，人民還要另外的98%，在野黨主張挑出新興計畫中的718億民生需要的計劃，但不解釋為何剩下預算中有哪些不是迫切重要的？如果只先行動支718億，形同總預算只先做了2％，其他98％形同凍結，沒有法定預算可以執行，

廣告 廣告

民進黨團書記長陳培瑜先點名批評國民黨立委林沛祥，「TPASS被我們點名點到怕了吧？」她說，綠營從1月開始告訴藍白許多預算會受到影響，現在藍白怕了才提出來。她也點名國民黨立委蘇清泉，今天上午醫師公會開記者會，表示疫苗、醫療韌性也會受到影響，「蘇委員，你聽到了嗎？」

陳培瑜還提到，民眾黨立委張啓楷要選嘉義市長，但阿里山鐵道火車的相關預算都在新興預算裡，也會受到影響，「你們今天三個好意思坐在這邊？」陳培瑜、鍾佳濱在發言後就離開以表不滿。

羅智強隨後逐項詢問各行政機關意見，首先在「公保生育給付差額補助2.35億元」，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，這項補助非常重要，但人才培訓、強化資訊安全也不能忽略，希望在野能夠一併支持。羅智強追問，所以人事總處支持公保生育給付先動支？蘇俊榮回應，「這一點是大家普遍有的共識。」

接著在故宮博物院「智慧政府數位化精進發展計畫0.18億元」，院長蕭宗煌表示，故宮今年度預算達29.66億，新興計畫只有0.18億，占比很少。羅智強說，今天只處理0.18億元，如果故宮有其他意見，請另外再提案過來，「所以是否支持同意動支？」蕭宗煌再說，故宮預算還包含第二展館、消防基礎等。

羅智強再度追問，「是否支持同意動支？」蕭宗煌只好無奈表示，「當然很希望可以動支，但是其他部分我們希望也能夠...」這時候，羅智強打斷蕭的發言，表示「謝謝，請回座。」

不過到了核安會開始，行政部會態度開始強硬，統一口徑表態堅持應讓整個總預算案付委審查，核安會主委陳明真表示，新興計畫只占整體預算的8%，但核安會還有其他業務，比如核安輻射管制等，各項預算計畫間息息相關，希望立法院儘速審查，讓總預算能夠完整被討論

後來羅智強四度迫問，「是否支持強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備源計畫3.3億元同意動支？」陳明真都堅持回應，「我們是希望能夠審查預算。」羅智強表示，「核安會反對自己的同意動支案，好，謝謝。」

接著內政部、國防部、財政部、教育部都堅持讓整個總預算案完整付委審查，羅智強不滿表示，官員可能被高層施壓，大家口徑一致，雖然心裡很想，但是嘴巴都不敢講，都要講「希望總預算能夠付委審查」，如果行政部門自己都認為沒有急迫性，不需要先行動支，立法院也不會越俎代庖，「既然行政院認為沒有先行動支的必要，那總預算案以後再行處理。」

更多太報報導

總預算146天未付委 行政院示警「桃園、台南鐵路無法地下化」

新興預算718億先執行？李慧芝揭真相：藍白提案只是決議案

政院喊辯論限定在國會 國民黨團：蔣幹當呂布，喊戰不敢戰