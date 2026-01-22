台北市 / 綜合報導

今年總預算都還沒付委審查，包括經濟部1,560億元預算遭到卡關，國防預算也 有 780億元無法支應，讓國防部副部長徐斯儉表示，難道軍人個人裝備不重要嗎？只是就算各部會有意見，藍白仍然共同提案，讓像是TPASS等新興計劃預算先行審查，只是在各有立場之下，最 後 協商破局。

每一筆預算都很重要，秀出「總預算沒審147天」等大字，計時器時間持續累加中，行政院不只記者會，針對卡關的總預算火力全開，面對藍白兩黨將TPASS等718億元，38項新興計畫先行動支進行協商，官員口徑很一致要審就要一起審。

廣告 廣告

懇請大院全部的計畫，所以你反對抽出來先予同意動支，我們希望所有的預算一併全部審查，因為所有的計畫都非常重要，我們戰鬥人員的個裝，這是我們自己的子弟，去當兵所需要的安全防護，這裡面有哪一項不重要，國防部副部長徐斯儉難掩怒氣，尤其這回38項新興預算，國防部僅被放行生育補助總計0.4億元，但包含嚇阻戰力的海馬士火箭系統，魚叉飛彈系統標槍與刺針飛彈籌補，戰鬥人員個裝官兵營舍修繕等。

總計780億元都無法動支，不只影響國軍裝備採購與修護，連帶部隊訓練也受到衝擊，同樣未獲朝野共識的1.25兆國防特別預算，美國在台協會處長谷立言表達力挺態度，自由均有代價。

美國只能在朋友們自助的程度內提供協助，台灣在2030年前將國防支出提升至GDP的5%，包括透過1.25兆新台幣特別預算等方式，這是至為關鍵的，我覺得他講得很對，台灣的國防不僅擔負著，我們保護自己家園的責任，還有整個印太區域和平穩定，不可或缺的一環，強化國防得自助人助，總預算卡關不前僵局持續無解。

原始連結







更多華視新聞報導

1.25兆國防預算仍卡！ 藍：先來報告 綠籲檢視在野黨

新興預算付委協商破局！ 行政部門堅持全案審查

在野擬總預算「分拆審查」 范雲批國民黨「破壞制度」

