新興預算動支案朝野協商破局 國民黨團：政院稱「民生優先」只是謊言、詐騙

針對藍白提案讓部分新興計劃預算先付委審查，立法院召開黨團協商，國民黨立委羅智強（右）、民眾黨立委黃國昌（左）。陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

立院今朝野協商「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」破局，國民黨團晚間譴責行政院長卓榮泰與民進黨團出爾反爾，面對在野黨釋出的善意竟選擇翻桌，證明其口中的「民生優先」全是謊言，全是詐騙。

國民黨團表示，行政院日前聲稱，若總預算卡關，包含TPASS、生育補助、治水等「新興計劃」將被迫停擺，為顧及民生之急，藍白黨團主動遞出善意，同意718億元民生攸關的新興預算「先行動支」。

國民黨團批評，行政院今日竟以該筆款項「僅占總預算2%」為藉口，拒絕同意，堅持要立法院無條件將全案交付審查，「要不到糖就搗亂」政治巨嬰行徑，令人嘆為觀止

國民黨團指出，此次總預算案審查僵局的始作俑者，是因行政院違法不編列「軍人加薪」與「提高警消退休所得替代率」預算，且行政院長卓榮泰不僅帶頭違法亂紀，面對在野黨要求辯論更是怯戰閃躲，「不要臉天下無敵」。

國民黨團呼籲，一個只會哭鬧、毫無解決問題能力、又不敢面對民意檢驗的行政院長，應即刻下台，否則將成「史上最無能的行政院長」。

