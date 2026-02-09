新興風險⋯兒童遊具事故 充氣遊具近三成

綁在樹上、或充氣後直接放在地面上的充氣式遊具，可能被風吹翻，導致孩子跌落撞傷。靖娟基金會指出，去年兒童事故傷害新聞中，14歲以下兒童事故死傷人數，較前一年增加三成三，交通安全仍是兒童死傷最嚴重類別，值得注意的是，充氣式遊具也成為新興兒童安全風險。

靖娟基金會統計去年媒體報導的265件兒童事故新聞，總共造成47名兒童死亡、354人受傷。事故型態分析顯示，交通事故持續為兒童死傷最嚴重的類別。

靖娟基金會表示，再進一步查道安平台資料，截至去年10月，全台0至14歲兒童於交通事故中的死傷人數，已達1萬4187人。在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形，尤為明顯，近四年以來約有347人。

值得注意的是，去年有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人肇因於充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，過去就持續呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並盡速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，顯示問題不在於不知道風險，而是制度補強始終未能到位。

此類型的充氣式遊具，在規定上每次使用都須向主管機關備查，四年期間有跟政府核備的僅有40多件，多數場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。盼政府可以透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查應全面檢視與強化。

侯小姐表示，看到很多新聞事件後，才知道充氣式遊具有點危險，尤其小朋友在充氣式遊具上都會比較興奮，她會特別注意是否有妥善固定、充氣是否充足，也會提醒小朋友不要在上面跑跳。

