新興AI晶片商叫陣輝達 號稱速度快10倍、耗能低5倍 幕後大哥曝光

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​各大雲端巨頭、晶片廠商都嘗試打破輝達（Nvidia）在AI晶片市場的絕對壟斷，但深耕多年的CUDA生態系，早已成為輝達牢不可破的軟體壁壘。矽谷有家新創公司D-Matrix聲稱，自家產品比輝達更具優勢，與輝達Blackwell GPU搭配使用時，晶片運行推理工作時，速度能比輝達獨立圖形處理器快10倍、成本降低3倍，且耗能減少5倍。D-Matrix成立於2019年，迄今已融資約5億美元，估值約20億美元，對AI晶片市場雄心勃勃的微軟是其投資者之一。

​ D-Matrix憑什麼敢叫陣 輝達？ ​



根據《CNBC》報導，隨著雲端巨頭對算力資源的需求日益增長，讓新創小型企業有龐大發展商機。D-Matrix推出一款名為Corsair的新型推理晶片，採用與新創公司Cerebras、Groq等類似的SRAM新穎記憶體設計，且同樣仰賴台積電的封裝技術。然而Cerebras早在上個月就成功上市，融資超過55億美元，目前估值超過500億美元；Groq則在去（2025）年12月被輝達以200億美元收購，輝達3月在GTC大會發表的「語言處理單元（LPU）」就是出自Groq的新型晶片。

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D-Matrix聯合創始人兼執行長Sid Sheth受訪時表示，「這是一個正在形成的萬億美元市場」。他並表態目前不打算出售公司，要與Cerebras看齊力拚上市。Sheth不願透露Corsair具體客戶有哪些，但他透露，許多知名超大規模資料中心、AI實驗室已承諾採購，Corsair預計本月開始出貨，其中9成客戶都在美國，海外客戶則在中東和東南亞。

報導指出，雖然微軟透過旗下創投機構M12投資D-Matrix，但微軟本身也不願放掉這塊大餅，包括用於AI推理的Maia 200晶片、與輝達合作開發的新型PC處理器，以及上週剛發布的Majorana 2量子運算晶片。

史丹佛大學電機工程系兼任教授里克巴爾表示，D-Matrix最大缺點是採用SRAM，因此無法處理大規模推理模型，雖然能實現驚人的推理速度，但不能運行OpenAI和Anthropic等企業構建的大參數模型。​



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