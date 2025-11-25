新舊樂團大車拼！高雄跨年晚會曝新卡司 滅火器送上大禮

【緯來新聞網】高雄市跨年晚會「2026雄嗨趴」公布新一波卡司，集結樂團「滅火器」、「芒果醬Mango Jump」、「Ponay的原式大樂隊」接力演出。在高雄出生、成長的金曲樂團「滅火器」，陪伴並見證這座城市的復甦與轉變，「我們看見高雄持續進步，也感受到這座城市強大的生命力。能在這樣的環境裡生活、創作，我們始終覺得很踏實」。

滅火器為高雄跨年演出創作新歌。（圖／年代提供）

滅火器今年創團25周年，先前特別重返母校三民家商舉辦一日音樂祭，與學弟妹同慶這個重要時刻。他們透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，「能在這麼重要的時刻，與樂迷一起倒數迎接新年，對我們來說非常珍貴，我們一定會全力以赴」。



「芒果醬 Mango Jump」以青澀純愛的曲風廣受喜愛，首次登上高雄跨年舞台，提到與港都的淵源。2023年夏天，他們曾在高雄展開為期1個月的特訓，每逢周末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，今年巡迴《亞洲大富翁》亦選擇同場地作為最終站，對他們而言，高雄宛如第二個家。



「Ponay的原式大樂隊」由一群來自台東的好友組成，阿美族主唱Ponay以原住民卡拉OK唱腔翻唱流行歌曲，加上幽默風趣的個性，在網路上迅速掀起一股「原式熱潮」。過往跨年期間，Ponay通常會與成員參與卑南族部落年祭，今年將在完成祭儀後加入高雄跨年演出，將帶來全新編制與舞蹈設計，獻上截然不同的驚喜舞台。

芒果醬Mango Jump首登高雄跨年。（圖／年代提供）

