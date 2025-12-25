新舊議員齊聚一堂 新北歷屆議員回娘家大秀才藝





新北市議會今(25)日舉辦第4屆議員就職3週年慶暨歷屆議員回娘家活動，天空雖然飄著細雨，但議員就職3週年慶暨歷屆議員回娘家活動仍熱鬧登場，近百位議員齊聚一堂，其中包含3位高齡90歲以上的人瑞級議員，分別是臺北縣議會第7屆議員林延湯(96歲)、林晉鵬(90歲)及第8屆議員曾義尚(96歲)。其中，移民巴西多年的林晉鵬議員每年都不遠千里回來參加回娘家活動，市長侯友宜也特別到場致意。

高齡96歲的老議員林延湯表示，議員回娘家活動對他而言意義重大，不管到幾歲都會風雨無阻回來參加，他認為人的生命有限，但民主的精神將會不斷傳承下去。

議會今年安排了一連串展演活動，包括議員的油畫及國畫聯展和薩克斯風及尺八(日本洞簫)的演奏。參展的胡淑蓉議員表示，過去擔任議員期間全心投入選民服務工作，幾乎沒有自己的時間，前幾年卸任後，才得以重拾畫筆專心創作，她笑稱自己是被政治耽誤的畫家。廖本煙議員及林秀惠議員說，吹奏薩克斯風是他們的志趣，他們語重心長地提醒年輕議員，再忙也別忘記留一些時間培養自己的興趣。

議長蔣根煌表示，歷屆議員回娘家活動是議會重要的傳統，讓平時嚴肅的議會殿堂增添溫馨的氛圍。蔣議長特別感謝，冒雨前來的議員前輩，也祝福他們都能健康平安「呷百二」。

侯友宜感謝歷屆議員對市政預算的支持，讓新北市的建設都能順利進行，他也細數擔任副市長至今10多年來與議員一起攜手推動的各項建設，期許未來市府及議會都能一棒接一棒，繼續為市民的福祉打拼。

