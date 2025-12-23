新舊貓合不來？解析貓咪「地盤意識」讓牠們和平共處！

火報記者 張舜傑/報導

新舊貓之間緊張對立，哈氣、低吼、互相躲避的情況接連出現，常讓人既心疼又無所適從，其實多數新舊貓衝突，並不是個性天生不合，而是與貓咪天生強烈的地盤意識有關。

地盤對貓咪而言代表安全感

對貓咪來說，生活空間不只是活動範圍，更是安全感與資源的象徵，牠們會透過氣味、動線與固定休息位置來建立熟悉感，一旦環境中出現陌生氣味或新成員，原有的安全結構被打破，就容易引發焦慮與防衛行為，舊貓可能因此變得警戒，新貓也可能因環境陌生而處於高度緊張狀態。

在舊貓眼中，新貓的出現如同地盤被入侵，若互動過於急促或資源共用，衝突與壓力往往會進一步升高。圖:istockphoto

新貓出現容易被視為地盤入侵

在舊貓眼中，新貓的到來等同於陌生者闖入地盤，即使新貓沒有主動挑釁，單是氣味與存在感，就足以讓舊貓感到威脅，因此出現哈氣、佔據高處觀察或刻意阻擋動線，都是在試圖維護原本的地盤秩序，而新貓若長期感受到敵意，也可能選擇躲藏，甚至在壓力下做出防衛反應。

過度急促的互動反而拉高衝突

有些飼主希望新舊貓能盡快熟悉，過早安排直接接觸，反而讓壓力瞬間升高，當貓咪在尚未建立安全感前被迫面對彼此，地盤焦慮會被放大，衝突風險也隨之增加，若再加上食碗、貓砂盆或休息空間共用，更容易引發資源競爭，讓關係雪上加霜。

循序漸進是建立和平的關鍵

要讓新舊貓和平共處，最重要的是給時間與空間，可先採取分區生活，讓彼此在安全距離中透過氣味慢慢熟悉，再逐步交換毯子或玩具，建立對對方氣味的正向印象，等到情緒較為穩定後，再安排短時間、可自由退開的接觸，讓貓咪保有選擇權，有助於降低地盤防衛心理。

充足資源能降低地盤壓力

即使新舊貓開始同處一個空間，飼主仍需確保資源充足且分散，包括食物、水碗、貓砂盆與休息位置，避免集中擺放造成競爭，當每隻貓都能自在使用資源，不必擔心被搶奪，地盤意識自然會逐漸放鬆，共處的穩定度也會慢慢提升。

透過分區生活、循序漸進熟悉氣味並提供充足分散的資源，能有效降低地盤焦慮，幫助新舊貓逐步和平共處。圖:istockphoto

新舊貓之間的衝突，多半源自地盤意識與安全感不足，而非單純不合，只要飼主理解貓咪的心理需求，放慢步調，給予足夠的空間與時間，大多數貓咪都能找到彼此能接受的相處方式，讓家中氛圍逐漸回歸平靜，真正走向和平共處。