新舊AD對決！新人Peyz奪MVP Gumayusi目送T1奪冠

（記者許皓庭／綜合報導）《英雄聯盟》T1 戰隊延續世界冠軍氣勢，昨（14）日在 KeSPA Cup 決賽中上演驚心動魄的復仇記。面對由前隊友 Zeus 與 Gumayusi 轉隊後領軍的 HLE，T1 歷經五局血戰，最終以 3：2 驚險勝出，不僅報了勝部四強落敗的一箭之仇，更奪下隊史首座 KeSPA Cup 冠軍。新加盟的下路選手 Peyz 在決勝局以招牌角色婕莉打出統治級表現，榮獲決賽 MVP。

本屆 KeSPA Cup 因攸關 2026 年亞運國家隊選拔與兵役免除資格，各隊精銳盡出，賽事強度堪比世界大賽。決賽焦點全鎖定在 T1 與 HLE 的恩怨情仇，昔日並肩作戰的「ZOFGK」組合拆夥後首度在決賽碰頭。比賽過程高潮迭起，T1 率先連下兩城取得聽牌優勢，但 HLE 展現強大韌性，連追兩局將比數扳平至 2：2。關鍵第五局，T1 選出久違的婕莉搭配悠咪組合，並針對 HLE 中路發動多次塔殺，最終靠著團隊默契與 Peyz 的爆炸輸出，粉碎了對手的「讓二追三」美夢，成功收下勝利與 6000 萬韓元獎金。

這場勝利為 T1 的 2025 年賽季畫下完美句點，從 MSI 亞軍、EWC 季軍、世界賽冠軍到 K 盃封王，戰績斐然。特別是接替 Gumayusi 位置的新 AD Peyz，頂住巨大的輿論壓力，在關鍵時刻證明了自己的價值，不僅拿下加盟後首冠，更抱走 MVP 與額外獎金。賽後，HLE 打野 Kanavi 表示，隊伍在尚未完整團練的情況下全靠個人實力應戰，相信經過磨合後，未來的 LCK 賽季將會更有看頭。

除了精彩的賽事內容，賽場外的一幕也引發社群熱議。有現場觀眾捕捉到，比賽結束後，效力於 HLE 的 Gumayusi 站在台下，神情落寞地凝視著前隊友們在台上慶祝奪冠的身影。這一幕讓無數粉絲感到心酸，也讓這場充滿話題與張力的對決，增添了幾分悲情色彩，成為 2025 年電競圈最令人難忘的畫面之一。

